Suceava: Studenţii USV au câştigat marele premiu şi trei medalii de aur la ''Cadet INOVA'21'', de la Sibiu

Studenţi ai Universităţii ”Ştefan cel Mare” din Suceava (USV) au câştigat Marele Premiu al Juriului Cupa ‘Cadet INOVA’21’ şi trei medalii de aur la o manifestare ştiinţifică organizată în perioada 15-16 aprilie, la Sibiu, de Academia Forţelor Terestre ”Nicolae Bălcescu”, a informat, vineri, Biroul de presă al USV.

Totodată, echipa USV a câştigat Premiul Societăţilor Comerciale ‘Cadet INOVA’21’ şi Medalia de aur oferită de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, pentru ”Micropompă acţionată cu nitinol”, autori fiind Eusebiu Toader, Anna Sabadas, Ciprian Bejenar şi Mihaela Paval.

Medalia de aur a salonului şi Diploma de onoare a Institutul Român de Inventică Iaşi – IRIIS, pentru ”Metodă şi sistem pentru alimentarea consumatorilor electrici izolaţi”, au obţinut şi Ciprian Bejenar, Alexei Pianih, Marcel Pocris şi Artiom Moldovan.

Potrivit USV, Medalia de aur a salonului, Award for outstanding technology from National Institute of R&D for Technical Physics Iaşi şi Premiul special ‘Prof. Ioan Curtu’ al Academiei de Ştiinţe Tehnice din Romania – Technical Sciences Academy of Romania, filiala Braşov, pentru ”Sistem de control automat” a câştigat echipa suceveană formată din Eusebiu Toader, Ciprian Bejenar, Oana Vasilica Grosu, Ovidiu Magdin Tanta şi Mihaela Pavăl.

‘Consider că lucrările cercetătorilor suceveni au fost cel mai bine cotate dintre toate cele peste 50 de titluri care au reuşit să se califice la această ediţie a Salonului. Aceste rezultate vin să răsplătească preocuparea studenţilor şi cadrelor didactice de punere în valoare a potenţialului inovativ al USV’, a declarat prof. dr. ing. Leon Dan Milici, membru al Comitetului Ştiinţific al evenimentului şi decan al Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor (FIESC) din cadrul USV.

În perioada 15 – 16 aprilie, la Sibiu, s-a desfăşurat Salonul Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti ‘Cadet INOVA’21’, organizat de Academia Forţelor Terestre ‘Nicolae Bălcescu’ din Sibiu, sub patronajul Forumului Inventatorilor Români (FIR), al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din România (OSIM), al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi al Asociaţiei Inginerilor din România (AGIR).

La manifestare au participat tineri cercetători şi studenţi doctoranzi ai FIESC din Suceava, cu lucrări ştiinţifice şi rezultate ale activităţii de cercetare obţinute în cadrul Laboratorului de inventică şi transfer tehnologic al USV. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)