Suceava: Spitalul Judeţean de Urgenţă nu are niciun pat liber la ATI

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Suceava nu mai are disponibil niciun pat la ATI pentru pacienţi COVID, iar 73 dintre aceştia prezintă forme severe şi grave.

Potrivit Prefecturii Suceava, în judeţ, în ultimele 24 de ore, au fost internate 30 de persoane diagnosticate cu COVID-19, în acelaşi interval de timp fiind externate 35 persoane declarate vindecate.

Din totalul celor 561 de pacienţi internaţi în SJU Suceava, 193 sunt diagnosticaţi cu COVID-19, alţi 82 pacienţi sunt în zona tampon şi 286 pacienţi sunt cu afecţiuni non-COVID.

Dintre cei 193 pacienţi COVID, 102 prezintă forme medii ale bolii, 18 prezintă forme uşoare, 53 prezintă forme severe, 20 prezintă forme grave şi sunt internaţi în secţia ATI, 17 fiind ventilaţi mecanic.

SJU Suceava dispune, la această dată, de 364 paturi libere, dintre care 41 pentru pacienţi COVID, 207 în sectorul non-COVID şi 116 pentru zona tampon.

La unitatea ATI nu mai este disponibil niciun pat pentru pacienţi COVID, iar 16 ventilatoare sunt disponibile.

La Spitalul Municipal Rădăuţi sunt internaţi un număr de 86 de pacienţi COVID şi două persoane suspecte de infecţie cu noul coronavirus, iar la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc sunt internaţi un număr de 26 pacienţi COVID şi trei persoane suspecte de infecţie cu noul coronavirus.

La Spitalul Municipal Vatra Dornei sunt internaţi 14 pacienţi COVID şi două persoane suspecte de infecţie cu noul coronavirus, iar la Spitalul Orăşenesc Gura Humorului sunt 28 pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19 şi trei persoane suspecte de infectare.

La Spitalul Boli Cronice Siret sunt internaţi un număr de 15 pacienţi COVID şi două persoane suspecte de infecţie cu noul coronavirus.

Numărul total de persoane testate până în prezent este de 77.879, în ultimele 24 de ore fiind testate 1.164 de persoane.

Conform distribuţiei cazurilor COVID-19 pe unităţi administrativ teritoriale, dintre cele 114 un număr de patru nu are niciun caz în evoluţie, 15 au câte un caz în evoluţie, 31 au sub cinci cazuri în evoluţie, 31 au sub zece cazuri în evoluţie, iar 33 au peste zece cazuri în evoluţie.

În prezent, în judeţ sunt 1.742 cazuri de infecţie cu SARS-CoV-2 în evoluţie. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)