Suceava: Percheziţii într-un dosar privind infracţiuni economice la firme ce se ocupă cu dezmembrări auto

Poliţiştii suceveni au pus în executare, miercuri, mai multe mandate de percheziţii într-un dosar ce vizează comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri oficiale în cazul unei firme ce are ca obiect de activitate colectarea de deşeuri, a informat IPJ Suceava.

Sursa citată a precizat că patru echipe formate din opt poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – IPJ Suceava, cu sprijinul lucrătorilor Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Suceava, au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară emise de către Judecătoria Suceava, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, ce vizează comiterea mai multor infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din cercetările efectuate în dosarul penal a rezultat faptul că există suspiciunea rezonabilă cu privire la faptul că o societate comercială din municipiul Suceava a emis mai multe documente în fals (certificate de distrugere, borderouri, chitanţe) necesare pentru radierea unor autoturisme, introducerea fictivă în circuitul deşeurilor şi ulterior, comercializarea în paralel cu încălcarea prevederilor legale a pieselor vehiculelor, inclusiv a elementelor de caroserie.

În vederea probării activităţii infracţionale, în dosarul penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, participaţia improprie la infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în ziua de 8 februarie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au desfăşurat patru percheziţii domiciliare pe raza municipiului Suceava şi oraşului Liteni la domiciliile unor persoane fizice, respectiv la sediul şi punctele de lucru ale unei persoane juridice, ce are ca obiect de activitate colectare de deşeuri, fiind identificate şi ridicate mai multe înscrisuri cu privire la care există suspiciuni că ar fi falsificate, documente contabile şi alte mijloace materiale de probă, care pot servi ca mijloace de probă pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – IPJ Suceava, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale, a participaţiei penale a autorilor şi pentru dispunerea măsurilor procedurale. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)