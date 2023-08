Suceava: Mii de credincioşi se află în pelerinaj la Mănăstirea Putna

Mii de credincioşi se află în aceste momente în pelerinaj la Mănăstirea Putna din judeţul Suceava, prilejuit de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, care este şi hramul lăcaşului de cult.

Pelerinii s-au închinat încă de aseară la mormântul domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt şi s-au rugat la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului.

Corespondentul RRA, Mihaela Buculei, a stat de vorbă cu câţiva dintre cei prezenţi:

-: Suntem pentru prima dată.

Reporter: Si de unde veniţi?

-: Din Republica Moldova.

Reporter: Aşa, şi aţi venit cu un grup mai mare sau…?

-: Am venit cu un grup de 32 de persoane. Am primit o satisfacţie… superb.

Reporter: V-aţi închinat şi la mormântul lui Ştefan?

-: Da, am fost deja, ne-am închinat şi la mormânt, am fost şi la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului.

Reporter: Veţi rămâne în continuare?

-: Da, o să rămânem astăzi, şi mâine o să plecăm mai departe.

-: Trebuie să alegem această destinaţie pentru că nu cred că există vreun român şi nu numai, poate şi alţii mai străini şi să nu simtă ceva, poate necunoscut pentru momentul lui, să nu poată înţelege ceea ce a simţit, dar simte acel fior a unei valori, a unei spirtualităţi puternice.

Reporter: Aţi venit la Putna, îmbrăcată într-un constum popular. Ce înseamnă pentru dvs. această zi?

-: Credinţa, neamul, tot ce este frumos.

Reporter: Si copilul l-aţi adus încă de mic aici?

-: Sigur că da, să se obişnuiască.

Sărbătoarea va continua la Putna în această seară cu o slujbă de pomenire a Sfinţilor Martiri Brâncoveneni şi a ctitorilor mănăstirii, iar mâine va avea loc procesiunea depunerii moaştelui maştelor Sfântului Iacob Putneanul în paraclisul mănăstirii.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)