Suceava: Medici stomatologi vor coordona primele două centre comunitare de vaccinare împotriva COVID-19

Doi medici stomatologi, angajaţi ai municipalităţii, vor coordona primele două centre comunitare de vaccinare împotriva COVID-19, respectiv cel de la Colegiul Naţional ‘Ştefan cel Mare’ şi cel de la Şcoala generală nr. 11, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu.

El a spus că a reuşit să organizeze două echipe complete, coordonate de medicii stomatologi care au semnat miercuri contractele necesare, acestea urmând a deveni funcţionale din data de 15 februarie.

‘Şansa noastră este faptul că este permis de Ministerul Sănătăţii să se folosească la aceste centre de vaccinare doctorii stomatologi (…) Sunt medici stomatologi angajaţi ai Primăriei Suceava şi avem echipe complete acolo cu medici generalişti, asistenţi, registratori (…) Continuăm să căutăm medici şi, în mod special, coordonatori pentru celelalte centre‘, a spus Lungu.

Săptămâna trecută, primarul declara că în municipiul Suceava nu poate fi deschis niciun centru comunitar de vaccinare, deoarece nu există cadre medicale dispuse să le deservească.

El a făcut apel către cadrele medicale din municipiu să se implice în campania de vaccinare, pentru că, până în prezent, un număr insuficient şi-a exprimat dorinţa în acest sens.

‘‘Noi am avut discuţii la DSP, ne-am adresat Colegiului Medicilor cu o adresă, am avut discuţii la primărie cu preşedinta asociaţiei medicilor de familie, cu medici de familie. Ne-ar trebui o structură de minim zece medici, 20 de asistenţi medicali şi zece registratori, dacă mergem pe un singur flux de vaccinare. Din păcate, sunt doar trei medici doritori. Nu avem un echipaj complet să deschidem măcar un centru. Noi vrem să deschidem, în primă etapă, două centre, cum am discutat şi cu DSP, cel de la Colegiul Naţional ‘Ştefan cel Mare’ şi cel de la Şcoala nr 11 din cartierul Burdujeni‘, a spus Lungu.

El a explicat că niciun medic nu vrea să fie coordonator, deoarece nu se dă indemnizaţie suplimentară şi că toţi medicii sunt plătiţi la fel.

‘Din punctul lor de vedere, spuneau medicii de familie, medicul coordonator, care are cea mai mare responsabilitate la acest centru de vaccinare, ar trebui să aibă indemnizaţie suplimentară. Medicii sunt plătiţi cu 90 de lei pe oră, asistenţii medicali cu 45 de lei pe oră, iar registratorii cu 20 de lei pe oră‘, spunea primarul.

În opinia primarului, participarea la această campanie de vaccinare reprezintă un gest de responsabilitate civică şi a făcut un apel ‘de suflet’ către cadrele medicale pentru a se implica în această acţiune.

În municipiul Suceava, pentru a doua etapă de vaccinare împotriva COVID-19, au fost amenajate cinci centre de vaccinare, în sălile de sport de la Şcoala Gimnazială ‘Ion Creangă’, Şcoala Gimnazială ‘Miron Costin’, Colegiul Naţional ‘Ştefan cel Mare’, Şcoala Gimnazială ‘Grigore Alexandru Ghica’, precum şi la Iulius Mall.

Potrivit primarului, dotarea cu mobilier a celor cinci centre a costat 63.000 de lei, banii fiind asiguraţi de municipalitate.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)