Suceava: Două medalii de aur şi două de argint obţinute de echipe de cercetare ale USV la EUROINVENT

Universitatea ”Ştefan cel Mare” Suceava (USV), cu echipele de cercetare de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, a câştigat două medalii de aur şi două de argint la cea de a XIV-a ediţie a European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT, desfăşurată în perioada 26-28 mai la Iaşi.

Potrivit USV, la această ediţie a EUROINVENT, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor a obţinut, prin colectivele de cercetare din cadrul Laboratorului Inventransfer, formate din cadre didactice, cercetători şi studenţi doctoranzi şi postdoctoranzi, medalii de aur pentru invenţia ”Extension device for the diagnosis of conductive charging systems”, autori fiind Ciprian Bejenar, Marian Bejenar, Mihai Dimian, Laurenţiu Dan Milici, Mariana Rodica Milici, Ciprian Afanasov, Constantin Ungureanu şi Mihaela Pavăl, precum şi pentru invenţia ”Electrical network fault signaling device” ai căeri autori sunt Ovidiu Magdin Ţanţa, Mihaela Pavăl, Laurenţiu Dan Milici, Oana Vasilica Grosu, Eusebiu Toader, Pavel Atănăsoaie şi Valentin Popa.

Totodată, USV a obţinut medalii de argint pe invenţiile ”Method for selective switching” şi ”Motion control system”.

În cadrul ceremoniei de premiere, USV a primit şi premiul special din partea Asociaţiei Inventatorilor din Croaţia, pentru contribuţia remarcabilă în domeniul inventicii, promovată la nivel internaţional.

Printre universităţile şi instituţiile de cercetare care au acordat premii inventatorilor de la universitatea suceveană se numără şi Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea din Craiova, Universitatea de Medicină şi Farmacie ‘Grigore T. Popa’ din Iaşi, Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău, ICPE SA Bucureşti şi AGEPI Chişinău.

‘Lucrările cu care facultatea noastră a participat în acest an la EuroInvent se referă la două domenii prioritare pentru economiile lumii: automobilul electric şi transportul energiei electrice’, a declarat dr. ing. Constantin Ungureanu, membru al delegaţiei USV la manifestare, inventator şi membru al juriului internaţional.

EUROINVENT 2022 a promovat peste 500 de invenţii şi proiecte de cercetare, cu autori din peste 20 de ţări, precum: Polonia, Canada, China, Croaţia, Hong Kong, India, Indonezia, Iran, Japonia, Iordania, Coreea, Malaysia, Maroc, R. Moldova, Filipine, Singapore, Thailanda, Turcia, Ucraina, Statele Unite ale Americii etc. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă