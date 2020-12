Suceava: Buget de austeritate la cheltuieli de funcţionare şi fără creşteri de salarii în 2021, anunţă primarul

Bugetul pentru anul viitor va fi mai mic faţă de cel din 2020, fondul de salarii nu va creşte, iar bugetarea participativă va fi anulată, pentru că nu s-au finalizat proiectele propuse la această secţiune pentru anul în curs, a declarat într-o conferinţă de presă, miercuri, primarul Sucevei, Ion Lungu.

‘Bugetul pentru anul 2021 va fi un buget de austeritate totală la cheltuielile de funcţionare ale Primăriei. În ceea ce priveşte fondul de salarii nu va cunoaşte niciun fel de creştere, va fi identic ca cel din 2020 şi la fel şi la celelalte cheltuieli de funcţionare. (…) Din păcate, în acest an nu va avea loc această bugetare participativă, având în vedere faptul că ne obligă legea să ducem la îndeplinire investiţiile care sunt începute. Vor fi investiţii în continuare. Au rămas restante încă din acest an proiecte la bugetarea participativă aprobate pentru anul 2020 şi le vom finaliza în anul 2021. Nu văd sensul să facem altă bugetare participativă atât timp cât suntem obligaţi de lege să le finalizăm pe cele începute‘, a spus Lungu.

Potrivit primarului, în cifre, bugetul pentru anul 2021 va fi mai mic faţă de cel din acest an, inclusiv la şcoli, în condiţiile în care au fost bugete mari an de an în acest domeniu. Edilul a precizat că doreşte acum să se finalizeze amenajările pentru predarea online.

Totodată, Lungu a spus că se va susţine finanţarea cu fonduri europene pentru reabilitarea termică a clădirilor unităţilor de învăţământ. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)