Studenții de la UMF Iași participă la finala Competiției Mondiale de Inventică din Statele Unite

Studenții Centrului de Inovare din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași participă la finala Competiției Mondiale de Inventică din Statele Unite ale Americii cu un prototip de inimă artificială cu durată de funcționare nelimitată.

În marea finală s-au mai clasificat echipe din Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, Suedia și Egipt.

Colectivul de la Iași este coordonat de profesorul doctorand Alexandru Pleșoianu: Suntem într-o companie foarte selectă, cu alte șapte echipe din universități de prestigiu de pe patru continente, dar cred că asta ne prinde foarte bine. Noi am motivat să muncim și să ajungem în final. Am început în octombrie 2022 și acum suntem în fază de realizare a prototipului funcțional. Noi am conceput o inimă artificială totală din titan, cu o durabilitate nedefinită și care poate fi implantată atât pacientului pediatric, cât și celui adult.

Colectivul de studenți inventatori de la Iași este format din 30 de tineri de la Facultățile de Medicină și Bioinginerie. Constantin Mihai a stat de vorbă cu unul dintre ei.

Vox student: Aici este etapa în care noi pur și simplu facem pe calculator ceea ce ne dorim, un model, după cum se vede și în imagine, după care de aici îl transferăm pe acest model de laptop și aici este de fapt softul pentru imprimantă, iar de aici îl trimite către imprimantă și ne poate scoate ceva de genul. Aceasta este o inimă artificială, este făcută din silicon. În funcție de ce material dorim și ce practicabilitate are, folosim un material mult mai soft, cum este mult mai moale, avem și aici un material mult mai tare, dar ca și modelare depinde de ceea ce avem nevoie.

Finala Competiției Mondiale de Inventică din SUA se va desfășura la 30 octombrie. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO UMF Iași)