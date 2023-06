Spectacole, târguri şi expoziţii, organizate de Ziua Iei, în județe din Moldova

IAȘI – Ieşenii, dar şi turiştii sunt invitaţi de municipalitate să participe la evenimentele organizate în mai multe zone din oraş cu prilejul celei de-a VII-a ediţii a Festivalului Iei – RomânIA Autentică.

Conform programului prezentat de Primăria Iaşi, în cadrul ediţiei din acest an a festivalului, în zona centrală va fi organizat, în perioada 23-25 iunie, Târgul meşterilor populari, la eveniment urmând să participe zeci de artizani care vor expune şi comercializa obiecte tradiţionale autentice legate în special de portul popular din Moldova, dar şi din alte zone ale ţării.

În aceeaşi perioadă va fi organizat şi un târg cu produse alimentare tradiţionale, unde o serie de producători locali îşi vor amenaja standuri cu produse apicole, de carmangerie, lactate, fructe de sezon şi produse realizate după reţete tradiţionale: siropuri, gemuri, dulceţuri.

Sâmbătă, între orele 13.30 – 20.20, va fi organizat un spectacol de muzică populară, pe scenă urmând să interpreteze artişti locali, ansamblul Artistic ‘Constantin Arvinte’, Ansamblul Etnofolcloric ‘Ştefan Vodă’, Viorica Macovei şi Laura Lavric.

‘În timpul spectacolului vor fi împărţite ecusoane personalizate participanţilor care vor purta ie. De asemenea, va fi organizată o tombolă în cadrul căreia trei participanţi îmbrăcaţi în ie vor primi din partea organizatorilor câte un coş cu bunătăţi tradiţionale’, spun organizatorii, prin intermediul unui comunicat de presă.

Sâmbătă, la ora 18,00, la Palatul Braunstein va fi organizat vernisajul expoziţiei ‘Ia românească – artă şi simbol’, în care vor fi expuse costume tradiţionale din colecţia Andreea Romila.

De asemenea, în Parcul Expoziţiei va fi organizată cea de-a XXIII-a ediţie a Târgului meşteşugarilor, unde 50 de meşteri populari din toate zonele ţării vor comercializa produse de artizanat, ţesături, bijuterii, ouă încondeiate, împletituri din nuiele, sculpturi, picturi, săpunuri naturale, obiecte de vestimentaţie rustică, vase din cupru.

‘Festivalul Iei a cunoscut un succes deosebit în ediţiile organizate înaintea pandemiei, cu un record de circa 30.000 de persoane în 2018. Dincolo de numărul participanţilor, importantă este atmosfera de autentică şi frumoasă sărbătoare românească. A fost evidentă emoţia, bucuria şi mândria pură, pozitivă şi tonică a oamenilor faţă de tradiţiile româneşti, ceea ce ne arată că este de datoria noastră să le păstrăm, să le continuăm şi să le punem în valoare. Vă aşteptăm cu drag!’, a transmis primarul Mihai Chirica.

BOTOȘANI – O expoziţie de lucrări de artă având ca temă cămaşa tradiţională românească va fi vernisată, la sfârşitul acestei săptămâni, la Galeriile de Artă ‘Ştefan Luchian’ din municipiul Botoşani.

Alături de lucrările a numeroşi artişti din Botoşani şi din ţară, organizatorii vor oferi publicului spre vizionare cămăşi tradiţionale, atât feminine, cât şi masculine, din zona Botoşaniului.

‘Sâmbătă va fi vernisajul unei expoziţii care pentru noi este una de suflet. A fost gândită o expoziţie de arte vizuale sub titlul ‘Suprapuneri estetice – cămaşa românească’ şi am plecat de la dragostea aceasta a românilor pentru cămaşa noastră, pentru ie, cum îi spunem noi mai recent, deşi termenii nu sunt chiar sinonimi. În timp, s-a conturat ideea de a completa această expoziţie cu exponate etnografice, cu cămăşi lucrate cu multă vreme în urmă de ţărăncile noastre truditoare, care dau dovada unui geniu artistic popular specific întregului spaţiu românesc. Sursa de inspiraţie pentru artisticii plastici a fost cămaşa românească, tratată în diverse modalităţi artistice’, a declarat muzeograful Laura Tocariu.

Expoziţia cuprinde 60 de lucrări de pictură, grafică, artă fotografică, artă decorativă, artă textilă realizată de artişti precum Bianca Olimpia Abăcioaei, Dănuţ Aconstantinesei, Maria Elisabeta Ailenei, Andreea Andrieş, Anastasia Aroboaiei, Claudia-Ionela Babii, Alexandra Calistru, Nicoleta Cristina Cărare, Vali Irina Ciobanu, Andreea Colipcă, Mihaela Colipcă, Georgiana Mădălina Condurachi, Anca Cumpănaşu, Genoveva Dolhescu, Andreea Frunzete, Loredana Gaşpar, Mihaela Mădălina Gavril, Delia Ghiţun, Valeriu Gorgan, Daniela Hîrjoi, Cristina Iacob, Maria Jarda, Lila Lungulescu, Ioana Elena Lupu, Michelle Pam, Ioana Poleac, Ema Sîrghi, Liviu Şoptelea, Georgiana Stănescu, Adina Strugariu, Sebastian Tocariu, Galina Vieru şi Cela Neamţu.

Maria Chiponcă deţine la Truşeşti un muzeu etnografic privat, înfiinţat într-o casă tradiţională românească. În colecţia sa se află şi zeci de cămăşi foarte vechi, pe care a decis să le prezinte, pentru o perioadă, la Galeriile de Artă ‘Ştefan Luchian’ în cadrul expoziţiei ‘Suprapuneri estetice- cămaşa românească’.

‘Sunt cămăşi lucrate manual, cu mult drag şi credinţă, păstrate de generaţii, de generaţii care au dat cultura judeţului nostru, Botoşani. Printre ele se află şi o cămaşă pe care am găsit-o în ruinele unei case care s-a auto-demolat, alături de o icoană şi o fotografie a proprietăresei. Eu am recondiţionat-o şi ea se află printre exponatele cele mai frumoase de aici. De asemenea, am un costum bărbătesc, care este din 1887. L-a purtat învăţătorul Ioan Gavril care era elev atunci la Şcoala Normală Vasile Lupu. În expo’, a afirmat Maria Chiponcă.

Expoziţia va putea fi vizionată la Galeriile de Artă ‘Ştefan Luchian’ până pe 30 iunie.

VASLUI – Muzeul Judeţean ‘Ştefan cel Mare’ Vaslui organizează vineri, 23 iunie, expoziţia de etnografie ‘Ia românească – emblemă naţională’, pentru a marca Ziua Universală a Iei.

Acţiunea este organizată în colaborare cu Muzeul de Etnografie Piatra-Neamţ din cadrul Complexului Muzeal Naţional Neamţ şi va aduce în atenţia publicului interesat cămăşi cusute manual după modele tradiţionale vechi.

‘Expoziţia cuprinde cămăşi noi, cusute de un grup de femei inimoase reunite la Şezătoarea de Piatra, după modelul cămăşilor vechi din colecţia Muzeului de Etnografie Piatra Neamţ şi după izvoade din Fondul ‘Elena Niţă Ibrian’ de la acelaşi muzeu. Sperăm ca vasluienii să participe în număr cât mai mare la acest eveniment’, a declarat directorul Muzeului Judeţean ‘Ştefan cel Mare’ Vaslui, Ramona Mocanu.

Activitatea va cuprinde şi un microrecital al interpretei de muzică populară Teodora Panainte.

VRANCEA – Lăzile de zestre aflate în patrimoniul Muzeului Vrancei au fost expuse, în premieră, alături de zeci de costume populare din zonele folclorice ale judeţului, la Galeriile de Artă din Focşani, în cadrul celei de-a III-a ediţii a Zilelor Portului Popular Vrâncean.

‘Lada de zestre a fost locul în care se păstrau adevărate tezaure populare. Ţăranii români nu aveau şifoniere, nu aveau spaţii prea mari pentru a păstra costumele populare, iar lada de zestre era cutia cu comori pe care mireasa o aducea de la casa părinţilor la casa socrilor. Această ladă de zestre era de obicei un obiect banal, cumpărat de la târg, dar alteori devenea o adevărată bijuterie, fiind pictată, sculptată şi nu în ultimul rând marcată cu obiecte simbolice creştine şi precreştine’, a declarat managerul Muzeului Vrancei, Valentin Muscă, miercuri, cu ocazia vernisării expoziţiei.

Acesta a îndemnat tinerele, dar nu numai, să-şi coase propriile cămăşi populare şi astfel să ducă mai departe moştenirea bunicilor.

‘În patrimoniul judeţului Vrancea există valori care transced epoca. Aceste valori vor rămâne şi după noi. Noi suntem doar purtătorii unor haine populare, dar pentru ca aceste valori să fie perene trebuie să redescoperim obiceiurile. Cămaşa se învecheşte şi, dacă nu vrem să ajungem să avem cămăşi din Rusia, Singapore, India, Bangladesh, doamnelor şi domnişoarelor, cumpăraţi-vă aţă, luaţi exemplu de la Şezătoare şi începeţi să vă coaseţi cămăşi, nu le cumpăraţi, nu să le colecţionaţi. Cămăşile se perpetuează nu prin negustorie, ci prin arta cusutului’, a fost de părere Valentin Muscă.

Expoziţia va fi deschisă publicului, în perioada 21-25 iunie, între orele 12,00 şi 20,00, la Galeriile de Artă din Focşani, intrarea fiind gratuită.

Zilele Portului Popular Vrâncean au ajuns în acest an la a III-a ediţie. Manifestarea a început în 2021, cu sprijinul ‘Şezătoare’ Bucureşti şi consilierea expertului în domeniul portului popular vrâncean Nelu Dumitrescu din Tichiriş, când, pentru prima dată, a fost adusă în faţa publicului cea mai bogată colecţie de cămăşi de Vrancea din România.

În 2022 au fost expuse, în premieră, peste 300 de bete şi brâie de Vrancea, printre care modele unicat, păstrate doar în patrimoniul Muzeului.

Evenimentul este organizat de Consiliul Judeţean Vrancea, prin intermediul Muzeului Vrancei.

