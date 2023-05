SLI Vrancea: Peste 80% dintre cadrele didactice din judeţ sunt în grevă generală

Câteva sute de cadre didactice au participat, luni, la un miting de protest în Piaţa Unirii din Focşani, nu doar pentru a-şi cere drepturile salariale, dar şi pentru a cere ‘respect’, ‘dreptate’, o ‘ţară educată şi curată’ şi dotări corespunzătoare în unităţile de învăţâmânt.

Potrivit reprezentanţilor Sindicatului Liber din Învăţământ (SLI) Vrancea, peste 80% din cadrele didactice din judeţ sunt în grevă generală la acest moment.

‘În Vrancea suntem ca procent de grevă undeva la 80% din totalul cadrelor didactice. Am mai scăzut niţel faţă de săptămâna trecută, pentru că presiunea este destul de mare. Procentul de 80% ne dă curaj şi cred că vom merge mult mai mult. De astăzi a început calendarul pentru înscriere la Bac. Noi sperăm să nu ajungem la amânarea acestuia, dar asta depinde dacă cei din Guvern vor veni, în zilele următoare, cu o soluţie concretă. Am văzut ieri acea ordonanţă de urgenţă prin care vor acorda aceste prime educaţionale, dar ele sunt jignitoare, cum spun colegii. Nu mă aşteptam ca astăzi în piaţă să fie atât de mulţi colegi şi de aceea trebuie să mergem până la capăt, până când salariile vor fi la un nivel acceptabil. Nu vrem dublarea sau triplarea salariului, ci doar o creştere în procente acceptabilă. Alături de noi sunt şi reprezentanţii părinţilor, care ne susţin. Noi nu ne dorim ca elevii să suporte consecinţele acestei greve, dar totul depinde de guvernanţi’, a declarat liderul SLI Vrancea, Constantin Ionescu.

Principalele revendicări ale profesorilor sunt de natură salarială, iar aceştia cer măsuri cu aplicare imediată, ‘şi nu eşalonat, în trei, patru, cinci ani’.

‘Principala noastră revendicare este o majorare salarială cu 25% începând din luna iunie, pentru că salariile în învăţâmânt sunt între 2.000 de lei pentru personalul nedidactic, 2.500 cadru didactic debutant şi undeva la 4.200 – 4.300 profesorul cu gradul unu, cu 40 de ani vechime. Asta ar fi cerinţa care ne-ar face să ne simţim mai confortabil, să ştim că meseria pe care o avem merită sacrificiile. Ne dorim, de asemenea, ca prin noua lege a salarizării punctul de plecare a salariului să fie salariul mediu brut pe economie pentru debutant. Ne dorim ca Guvernul României să vină cu o ordonanţă de urgenţă care să spună clară că salariile în învăţâmânt pleacă de la salariul mediu brut pe economic pentru profesorul debutant. Şi, bineînţeles, cu aplicare imediată aşa cum s-a aplicat în cazul altor categorii sociale şi nu eşalonat, în trei, patru, cinci ani. Alte revendicări ar mai fi investiţiile în şcoli, pentru că ducem lipsă de material didactic, iar dotările în şcoli, chiar dacă s-au mai făcut pe ici pe colo, nu sunt întotdeauna corespunzătoare. Totodată, solicităm acordarea sporurilor pentru condiţii vătămătoare, care sunt prevăzute de lege, dar care nu s-au aplicat niciodată’, a spus Constantin Ionescu.

Reprezentanţii cadrelor didactice au avut, pe parcursul protestelor, o întâlnire cu prefectul judeţului Vrancea, Nicuşor Halici, care i-a asigurat că revendicările lor au fost transmise încă din luna aprilie către Guvern.

‘Am foarte mare respect pentru dascăli, pentru toţi cei care mi-au pus pixul în mână. Am primit încă din luna aprilie revendicările profesorilor şi le-am înaintat cu celeritate către Guvern. Toate celelalte activităţi sunt importante. Ceea ce aveţi nevoie dumneavoastră, au nevoie toate profesiile, inclusiv din sistemul public. Noi am tras, la nivel politic, un semnal foarte clar. Am oprit orice negociere, orice preluare de mandat politic, pentru a găsi soluţii şi pentru a rezolva cea mai mare parte a doleanţelor dumneavoastră. O majorare salarială presupune în primul rând identificarea unei resurse financiare şi după aceea o rectificare .(…) Dacă o majorare salarială cu 25% ar putea fi susţinută de un buget, trebuie făcute calcule clare. Dacă am forţa bugetul, există posibilitatea ca această creştere salarială de 25% să nu fie simţită mai mult de două luni. Pentru că poate fi urmată de o creştere a preţurilor la raft, care se va revărsa asupra întregii Românii. Ştiu că discuţiile sunt destul de avansate pentru o nouă lege a salarizării, în contextul PNRR. Cu bune şi rele, facem parte dintr-o alianţă, din Uniunea Europeană şi nu mai putem face totul de capul nostru’, a spus Halici.

Profesorii vrânceni vor participa şi marţi, în Bucureşti, la un miting de protest la care sunt aşteptaţi aproximativ 20.000 de cadre didactice din toată ţara.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)