Semimaraton Iași, bilanț 5 ediții: 6.500 alergători, 55.000 euro donați, 10.000 zile de școală pentru copiii defavorizați

Pe 17 aprilie 2022 alergăm cu inima la cea de a șasea ediție!

Alergătorii din cele 5 ediții ale Semimaratonului ieșean sunt campioni ai schimbării, oameni care au dorit să se autodepășească, iar prin asta să extindă limitele celor din jur. În 2022 e pregătit un traseu presărat cu monumente și clădiri istorice, închis traficului auto pe întreaga sa lungime. Îndrăgostiții de mișcare sunt așteptați pe 17 aprilie 2022, la cea de a 6-a ediție cu binecunoscuta ospitalitate ieșeană și cu o experiență diferită, în care puterea tuturor celor care aleargă cu inima motivează comunități și dărâmă sisteme de gândire convenționale.

Semimaraton Iași este și despre copiii care au nevoie de sprijin, iar fiecare kilometru alergat înseamnă o zi de școală pentru un copil vulnerabil. Alergăm, ne bucurăm de o experiență unică și ajutăm.

Cea mai mare competiție de alergare din nord-estul țării are anul acesta o tematică umoristică și doi ambasadori mai puțin obișnuiți. Mascota Bobiță încurajează sportivii pe traseul de alergare și-i îndeamnă pe suporteri să-i aplaude. Chef Cătălin Amarandei s-a alăturat crosului caritabil pentru a promova cauza prichindeilor care, din cauza crizei pandemice, se confruntă cu foamea și imposibilitatea de a merge la școală. Silviu și câinele lui Basil au o poveste mai puțin obișnuită: când ești nevăzător, o competiție sportivă poate părea o imposibilitate, dar prietenia dintre cei doi demonstrează tuturor că oamenii cu dizabilități pot face orice își propun.

Ziua evenimentului e magică, vibrează de energie și entuziasm. În același timp, alergătorii se pregătesc cu mult timp înainte, ajutați de sesiunile de antrenament cu pasionații de mișcare de la ACS Atletis și clasele de Yoga for runners, dăruite participanților de One2Yoga.

Anul acesta traseul alergării este: START/Piața Palat – Strada Anastasie Panu (întoarcere la intersecția cu str. Sf. Lazăr) – Strada Anastasie Panu – Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt – Strada Arcu – Strada Gavril Muzicescu – Piața Mihai Eminescu – Bulevardul Carol I – Aleea Ghica Vodă (până la Rond Copou, întoarcere) – Aleea Ghica Vodă – intrare STADION (2 ture în stadion), Aleea Ghica Vodă – Bulevardul Carol I – Piața Mihai Eminescu – Strada Gavril Musicescu – Strada Arcu – Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt – Strada Palat – întoarcere pe Strada Palat – Piața Palat/FINIȘ.

În funcție de nivelul pregătirii sportive, participanții au la dispoziție 5 curse din competiție: Semimaraton individual – 21,097 km (500 de locuri), Cursa individuală – 10,5 km (500 de locuri), Cursa individuală – 5 km (500 de locuri), Cursa populară de 2,5 km (250 de locuri), Cursa pentru copii – 600 m (250 locuri). Detaliile legate de modalitatea de înscriere se găsesc pe site-ul: www.semimaratoniasi.ro.

Noutățile despre Semimaraton Iași pot fi urmărite aici: https://www.facebook.com/semimaratoniasi/ și https://semimaratoniasi.ro/.

„Semimaraton Iaşi încurajează mişcarea în aer liber şi un stil de viaţă sănătos şi este oferit tuturor, indiferent dacă doresc să alerge, să susţină, să doneze sau doar să se bucure de o experiență intensă. Evenimentul are o dimensiune caritabilă prin care se oferă burse elevilor din mediul rural, cu un coeficient de inteligență superior, care își doresc să urmeze cursurile unui liceu din Iași. Toți beneficiarii provin din familii defavorizate. Clubul nostru susţine educaţia și excelenţa în educaţie”– a declarat Sorin Crăciunescu, Președinte Rotary Club Iași Copou.

„Pe măsură ce ne canalizăm eforturile spre asistarea refugiaților din Ucraina, încercăm să menținem prin Semimaraton un tonus psihic și emoțional pozitiv. Continuăm să contribuim și la reducerea decalajului educațional dintre copiii afectați de sărăcie și cei care au posibilități materiale și financiare. În edițiile anterioare, Semimaraton Iași a susținut 150 de copii, care erau în risc de abandon școlar, să-și continue parcursul educațional. Prin ediția de anul acesta vom susține noul centru dedicat copiilor vulnerabili, un centru capabil să ofere servicii complexe, integrate, în beneficiul copiilor.” – Ioana Atasiei, Președinte Salvați Copiii Iași.

„Traseul de la Semimaraton Iași are câteva particularități față de orice altă cursă: se aleargă pe două suprafețe, asfalt și suprafață sintetică, se aleargă printre clădiri istorice, chiar prin centrul Iașului. Are o zonă cu diferență de nivel, prin Copou, echilibrată de coborârea dealului. Nu lipsesc nici 2 ture de stadion și nici trecerea pe sub teii din Copou.” Daniel Halapciuc, alergător și Președinte ACS Atletis Iași.