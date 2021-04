SALVAMONT NEAMȚ AVERTIZEAZĂ: Pe toate potecile turistice s-a format gheața

În vederea prevenirii accidentelor montane cât și a evităriii situațiilor periculoase atragem atenția turiștilor care vor vizita în aceste zile zona montana a județului Neamț că la altitudini mai mari de 1200 de metri pe toate potecile turistice s-a format gheața .

În Masivul Ceahlău zăpada măsoară după coata 1300 între 30 și 140 de centimetri. În continuare există pericolul producerii avalanșelor .

Traseul Cascada Duruitoarea – Piciorul Schiop- Cabana Dochia rămâne închis traficului turistic. În Cheile Bicazului și Hasmas există la altitudini de 1500 zone cu gheata si un strat de zapada de 20-40 cm. Aceeași situatie întâlnim si in Muntii Bistritei.

În Muntii Stanișoarei, zona Parcului Natural Vânători sunt condiții optime pentru practicarea drumetiilor.

Va reamintim ca drumurile forestiere nu sunt publice, accesul in ariile protejate se face numai pe traseele turistice iar aplicatiile GPS de pe telefoanele mobile au informatii si trasee eronate care va pot pune viata in pericol.

Salvamont Neamt va lucra pe toata prioada sarbatorilor in regim de permanenta cu echipe in Baza Salvamont Dochia pentru asistenta si asigurarea echipei de prim raspuns in Baza Salvamont Dochia si cu echipe de suport si interventie I in Baza Salvamont din Statiunea Durau. (Radio Iași/ Geanina Buftea/FOTO radioiasi.ro)