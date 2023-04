Restricții pe mai multe sectoare de drumuri naționale în județele Moldovei

UPDATE ora 12:00 – Traficul se desfășoară în condiții de iarnă în Moldova, însă aria precipitațiilor sub formă de ninsoare s-a restrâns la județele Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

Din cauza zăpezii sunt închise mai multe sectoare de drum din județul Botoșani și Iași.

Care este situația la această oră pe drumurile naționale din Moldova am aflat de la purtătorul de cuvânt al DRDP Iași, Nicolae Popovici: ”Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, continuă precipitații sub formă de ninsoare în județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. De asemenea, se înregistreaază viscol puternic care ne afectează activitatea noastră. Nu putem interveni pentru a dezăpezi anumite drumuri. De aceea avem în acest moment drumuri cu circulație închisă pe DN24 C de la Rădăuți-Prut-Ștefănești județul Botoșani, pe drumul național 29D Botoșani-Ștefănești, pe drumul național 29 Botoșani-Săveni, toate acestea din județul Botoșani și pe drumul național 28 A pe sectorul Pașcani-Moțca dinn județul Iași. Aici există două autocamioane care au blocat traficul. Nu se poate interveni deoarece viscolul puternic afectează, nu permite intervenția autoutilajelor noastre.”

Pe mai multe drumuri din ţară se circulă în condiţii de iarnă.

Din cauza viscolului şi a vizibilităţii reduse, traficul se desfășoară cu greutate iar mai multe drumuri naționale sunt blocate sau au traficul restricționat din cauza ninsorilor.

Care este situația la această oră pe drumurile naționale din Moldova am aflat de la purtătorul de cuvânt al DRDP Iași, Nicolae Popovici: La această oră (07.30) avem două drumuri închise. Este vorba de drumul național 28 A între localitățile Pașcani și Moțca și drumul național 2F în județul Bacău, între localitățile Secuieni și Tisa-Silvestri. De asemenea, avem restricții de greutate pe drumurile naționale DN2 între localitățile Suceava și Siret, pe Drumul național 29 între localitățile Botoșani și Manoleasa și pe Drumul național 24 C între localitățile Ripiceni și Manoleasa. Mai menționez că în această noapte au acționat pentru asigurarea circulației în siguranță pe drumurile naționale din Moldova un număr de 244 de auto utilaje și au răspândit 2.530t de material antiderapant. Trebuie să recunosc și sprijinul pe care l-am avut în cursul acestei nopți din partea agenților Poliției rutiere în toate județele unde acționăm noi, astfel încât nu avem la această oră niciun eveniment deosebit, în sensul că nu avem accidente, nu avem victime.

