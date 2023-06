Protest al cadrelor didactice la Suceava

Peste o mie de cadre didactice au protestat şi astăzi la Suceava, chiar dacă în jurul prânzului a fost anunţată suspendarea grevei generale.

Profesorii spun că nu vor înceta protestul decât după ce vor vedea negru pe alb ceea ce li s-a promis. Mihaela Buculei transmite:

Reporter: Care este reacţia dumneavoastră?

-: Reacţia noastră este clară: Suceava continuă până când nu vedem negru pe alb ceea ce au promis, aşa că noi nu cedăm, mergem mai departe. Şi dacă ar fi să /…/ oricum sunt peste 1.000.

Reporter: Câţi oameni participă astăzi la grevă?

-: Oricum ar fi, greva nu încetează, doar se suspendă. Avem posibilitatea să o reluăm oricând, dacă vedem că nu s-au ţinut de cuvânt, dacă promisiunile lor au rămas vorbe în vânt.

-: Sunt şi părinte de copil de clasa a VIII-a, sunt şi profesor care a învăţat 20 de ani pentru un salariu ca femeia de serviciu de la o primărie. Nu ştiu ce au negociat liderii noştri, ce lideri avem, ce negociază la nivel înalt, pur şi simplu îşi bat joc de noi în /…/

Reporter: Anunţul făcut cu puţin timp în urmă /…/ este că greva se suspendă.

-: Ne-a anunţat, dar până ce nu vedem negru pe alb că ce am cerut noi se oferă, nu se poate face aşa învăţământ aducând din salariul nostru să cumpărăm pentru copii sau să cerşim de la părinţi bani ca să putem să cumpărăm materiale, să ne facem meseria.

Realizator: Imediat după anunţul suspendării grevei, reporterul nostru Ancuţa Cocoroveanu a stat de vorbă şi cu câţiva elevi de la un liceu bucureştean.

Reporter: S-a anunţat o suspendare a grevei.

-: Am văzut chiar acum, în pauză. Citeam cu colegii că la 12:00 s-a postat că se suspendă grevă, cel puţin aşa am înţeles.

Reporter: Ce părere aveţi?

-: Nu pot să zic că una foarte pozitivă. Mi se pare că ar fi putut să lupte profesorii mult mai mult pentru drepturile lor, dar meritele lor şi salariul mediu pe care trăieşte un profesor este unul groznic, cel puţin. La societatea din ziua de azi şi la nivelul de inflaţie la care ne aflăm, nu mi se pare că un profesor poate avea un trai foarte bun.

-: Eu cred cumva a fost necesară şi suspendarea acestei greve în vederea susţinerii examenelor naţionale, însă cred că ar trebui reluată pentru că este foarte trist ceea ce se întâmplă. Profesorii merită să aibă un trai decent pentru lucrurile pe care le fac.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)