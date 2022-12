Proiect al CJ Neamţ în valoare de 24 milioane lei pentru reducerea riscului de infecţii nosocomiale la Spitalul Judeţean

Consiliul Judeţean (CJ) Neamţ va achiziţiona mai multe echipamente şi materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.

Proiectul are o valoare de peste 24 milioane lei şi va fi depus spre finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

‘Am decis implementarea acestui proiect având în vedere valorile certificate de Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, valabile pe anul 2021, referitoare la infecţiile nosocomiale. Deşi, analizând procentele, ele nu par mari, unitatea sanitara are suficiente probleme în ceea ce priveşte infecţiile nosocomiale care, spre deosebire de alte unităţi sanitare din ţară, la noi au fost raportate corect şi recunoscute de către managementul spitalului. Cum aceste infecţii nu dispar ‘ascunzându-le sub preş’, îmi doresc foarte mult să implementăm proiectul prin PNRR, pentru a realiza 3 săli de operaţie septice independente dedicate tratării pacienţilor infectaţi, o masă chirurgicală multifuncţională pentru fiecare dintre cele trei săli şi dotările necesare, pentru a ţine situaţia sub control. Asigurarea condiţiilor optime pentru tratarea pacienţilor la spitalul judeţean este o prioritate pentru mine şi sunt convins de necesitatea implementării acestui proiect’, a declarat preşedintele CJ Neamţ, Ionel Arsene.

Suma eligibilă din proiect este de peste 20 milioane lei iar contribuţia CJ Neamţ este de circa 3,8 milioane lei.

(AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativă)