Producătorii locali din zona Moldovei “s-au mutat” într-o piață virtuală

Inspirați de dificultățile din perioada de urgență întâmpinate de producătorii locali, dar și de dorințele celor care vor să mănânce sănătos, un grup de IT-iști din Iași au creat și au lansat recent Piața Delivery, o aplicație mobilă dedicată iubitorilor de produse proaspete, românești, din gospodărie.

Aplicația Piața Delivery, disponibilă gratuit în Google Play și AppStore, invită, practic, producătorii locali să își amenajeze o tarabă, exact ca într-o piață agroalimentară, doar că virtual, iar cumpărătorii să sprijine micii gospodari, să-i caute în aplicație și să le cumpere produsele.

Printre tarabele care au deja cumpărători în Piața Delivery sunt: “Taraba cu brânzică“ a unui mic producător de lactate din Tomești, taraba cu legume proaspete a lui Kolea Macarov din Târgu Frumos, “Ia și Gustă“ a unui fermier, tot din Târgu Frumos, cu o experiență de 27 de ani în cultivarea legumelor cu gust autentic.

De asemenea, în Piața Delivery, tot mai numeroșii cumpărători online găsesc: caș și urdă de la Stâna Ciobănică sau de la mica stână gospodărită de Diana și Gabriel din satul Brătești, comuna ieșeană Stolniceni Prăjescu; miere de la taraba “Nectarul Florilor“ a cunoscutului apicultor Constantin Covăsneanu; iepuri de la “Iepuri Țigănași“; ouă și păsări de curte de la “Taraba cu Păsări“, “Puiul de Curte“ sau de la taraba “De prin curte adunate“, dar și produse din carne preparate tradițional, fără conservanți și fără E-uri de la “Măcelaru’ Priceput“.

Toate, direct pe telefon, într-un singur loc!

“Ideea cu care am pornit a fost aceea a accesibilității. Am vrut să creăm un instrument care să faciliteze producătorilor accesul la cât mai mulți clienți, dar am urmărit ca și cumpărătorul să aibă posibilitatea de a avea într-un singur loc o ofertă cât se poate de variată. Credem că acest mod de a te aproviziona, prin intermediul aplicațiilor mobile, va domina comportamentul de cumpărare în viitorul apropiat, iar Piața Delivery nu face altceva decât să îi încurajeze și pe producători să se adapteze și să înceapă să vândă prin astfel de instrumente mobile“, a declarat Călin Rugină, unul dintre creatorii platformei online.

Pentru a putea folosi aplicația, cumpărătorul trebuie să introducă adresa la care dorește să se facă livrarea produselor, să navigheze, să-și aleagă produsele dorite și să le pună în coș.

Odată comanda lansată, producătorul va primi un mesaj, iar clientul va fi notificat asupra livrării.

Mai multe informații despre platforma online Piața Delivery se găsesc la adresa piata.delivery, la numărul de telefon / WhatsApp 0729-857.503 sau pe Facebook, aici: http://facebook.com/appPiataDelivery/.

Această prezentare necesită JavaScript.

(Comunicat de presă Piața Delivery)