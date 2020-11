Primarul Sucevei: Zeci de garaje vor fi demolate, pentru a construi prima parcare supraterană din oraş

Câteva zeci de garaje vor fi demolate pentru a se construi prima parcare supraterană din municipiu, a anunţat primarul într-o conferinţă de presă, miercuri, primarul Sucevei, Ion Lungu.

Potrivit lui Lungu, s-a renunţat la proiectul parcării supraterane din proximitatea Primăriei Suceava, pentru că era dificil să se încadreze în urbanismul zonal, dar şi pentru că nu se mai modernizează actualul stadion Areni.

Primarul a precizat că municipalitatea este proprietar al terenului pe care sunt construite cele 51 de garaje ce vor fi demolate, de pe strada ”Ştefan Tomşa”, iar oamenii ”vor fi despăgubiţi cu un loc de parcare gratuit”.

Lungu a spus că va demara procedurile pentru construirea acestei parcări supraterane ce ar urma să aibă două sute de locuri, iar anul viitor să înceapă şi lucrările, pentru că este o zonă foarte aglomerată.

‘Ne dorim ca în acest mandat să amenajăm parcări supraterane, am identificat zece locaţii pentru parcări supraterane, din care iniţial una lângă Primăria Suceava, între sediu şi Stadion. Nu se mai încadrează să facem acea parcare lângă Primărie, este o zonă destul de aglomerată, ar incomoda şi activitatea celor de la ISU, plus că prin realizarea unui nou stadion, nu se mai impune să sprijinim tribuna la cel vechi. Am abandonat acel proiect şi ne-am mutat în spatele Primăriei, pe strada Ştefan Tomşa. Acolo sunt două bare de garaje, una cu 36 şi alta cu 15 astfel de construcţii, în total 51, în locul cărora vrem să facem o parcare supraterană cu aproximativ 200 de locuri, amenajată pe două niveluri (…) Va trebui să demolăm acele garaje, acolo este domeniu public, primăria este intabulată pe teren, vom notifica cetăţenii care au garaje acolo şi îi vom despăgubi cu un loc de parcare gratuit”, a spus Lungu.

El a spus că, în perioada următoare, va demara procedurile pentru PUZ, în paralel cu discuţiile cu proprietarii de garaje, pentru ca lucrările să înceapă cât mai repede şi să se descongestioneze aceste zone foarte aglomerate. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)