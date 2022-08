Primarul Sucevei: Taxele şi impozitele locale cresc din 2023, pentru prima dată după 10 ani

Taxele şi impozitele locale în municipiul Suceava vor creşte anul viitor în baza ordonanţei 16/2022, iar direcţia de specialitate din cadrul instituţiei va face simulări pentru a vedea la ce valori se vor ridica aceste majorări, a declarat într-o conferinţă de presă, miercuri, primarul Ion Lungu, care este şi vicepreşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România.

‘Niciodată nu am fost adeptul creşterii taxelor şi impozitelor locale. În ultimii zece ani, la Primăria Suceava nu au crescut taxele şi impozitele locale. Încercăm şi de această dată soluţii. Dacă la mijloacele de transport şi terenuri să spunem că am putea să ne legăm doar cu indexarea la rata inflaţiei, la celelalte categorii, şi ne referim la clădiri, atât la persoane fizice cât şi juridice, la cele rezidenţiale şi nerezidenţiale, vor fi creşteri (…). Nu are rost să panicăm lumea. Vom aplica şi noi legea cum se aplică în toată ţara. Pe de altă parte, discutând şi cu alţi primari din ţară, vin şi ei cu justificarea lor. Toate preţurile au crescut şi în primul rând la energie, la utilităţi şi nu numai, la construcţii şi primăriile trebuie să aibă posibilitatea să supravieţuiască financiar’, a spus Lungu.

Potrivit primarului Sucevei, cele mai mari creşteri vor fi la persoanele juridice.

‘Marea problemă este la persoanele juridice, la noua modalitate de stabilire a taxelor şi impozitelor locale. Acolo noi mergeam pe acel raport de evaluare. Acum se merge pe această grilă a notarilor publici şi aici este o întreagă discuţie. Ca atare, noi am trimis o adresă la agenţii economici să ne trimită în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii adresei informaţii legate de adresa imobilului, activitatea ce se desfăşoară în imobil. Aici este acea prevedere cu clădirile rezidenţiale şi nerezidenţiale, cu acea pondere de 50%, dacă e rezidenţială sau nu. Adresa conţine activitatea care se desfăşoară, suprafaţa de parcelă pe care se află clădirea, anul construirii imobilului, suprafaţa construită desfăşurată total, din care rezidenţială şi nerezidenţială, suprafaţa ocupată de clădire, amprenta la sol. În măsura în care nu se stabilesc aceste date, vom merge cu acele grile maxime, stabilite în grila notarilor publici în vigoare la 21 decembrie 2022’, a mai spus Ion Lungu.

