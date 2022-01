Primarul Misăilă cere alocarea de sume de la bugetul de stat pentru asigurarea agentului termic în Focşani

Alocarea unor sume din rezerva de stat aflată la dispoziţia Guvernului reprezintă singura soluţie pentru ca focşănenii să nu rămână fără apă caldă şi căldură în plină iarnă, ENET SA, societatea de termoficare a oraşului, putând asigura agentul termic în acest moment doar pentru alte trei zile, a declarat luni primarul municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă.

‘Avem ceva dificultăţi financiare cu privire la achiziţia cantităţii de gaze naturale necesare pentru asigurarea agentului termic şi apei calde în municipiul Focşani. Am reuşit astăzi (luni – n.red.) şi am prelungit acest termen până pe data de 20 ianuarie. Mâine îmi doresc să merg în audienţă la primul ministru pentru a găsi o soluţie. Dar singura soluţie, din punctul meu de vedere, este să mai primim alocări de sume din rezerva de stat aflată la dispoziţia Guvernului, deoarece în acest moment, în municipiul Focşani, bugetul nu este aprobat şi nu pot fi alocaţi bani decât respectând regula de 1/12 din bugetul anului trecut. Există o prevedere prin care Consiliul Local poate contribui la bugetul acestei societăţi pentru a-şi acoperi pierderile anilor precedenţi şi putem solicita Guvernului până la 22 de milioane de lei. De fapt, la finele anului trecut am solicitat Guvernului 44 de milioane de lei, din care am primit doar 3,7 milioane lei’, a declarat Cristi Misăilă.

Potrivit primarului, ENET SA a ajuns din nou în această situaţie din cauza creşterilor constante ale preţului pentru gazele naturale, dar şi din pricina încasărilor deficitare.

‘Plăţile făcute la finele anului trecut, ca avans la acoperirea diferenţei între preţul de producţie a gigacaloriei şi preţul suportat de populaţie, deocamdată nu a fost justificat în integralitate. ENET SA mai are încă opt milioane de lei de justificat. Practic, nu au furnizat agent termic la nivelul aşteptat, şi de aceea încasările sunt mult mai mici la nivelul societăţii, ceea ce i-a şi pus în această situaţie, de a nu mai avea lichidităţi pentru a achiziţiona cantităţile de gaze naturale necesare pentru a continua furnizarea acestui serviciu. Mai mult decât atât, preţurile au avut o creştere constantă, iar ei achiziţionând din piaţa liberă, pe bursă, nu au o predictibilitate pentru cantitatea ce poate fi achiziţionată’, a precizat Misăilă.

Nu este prima dată când ENET SA se află în această situaţie. În luna octombrie a anului în curs, ENET SA a început furnizarea apei calde şi a căldurii cu program de câte două ore pe zi, după ce societatea nu a reuşit să încheie un nou contract cu furnizorii de combustibil.

Ulterior, Consiliul Local al municipiului Focşani a aprobat alocarea unor sume de bani către ENET SA, în vederea asigurării căldurii şi apei calde pentru locuitorii oraşului, bani care urmau să asigure agentul termic şi apa caldă până la începutul lunii decembrie 2021, iar la finalul anului, municipiul Focşani a mai primit cinci milioane lei din Fondul de Rezervă bugetară care se află la dispoziţia Executivului, bani care au mers cu prioritate către ENET SA.

Dacă nu se vor găsi soluţii pentru achiziţia de gaze naturale, începând cu 20 ianuarie, ENET SA ar putea întrerupe alimentarea cu energie termică a oraşului.

Societatea aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Focşani asigură încălzirea pentru aproximativ 10.500 de apartamente din oraş şi 237 de instituţii publice, printre care şcoli şi grădiniţe, spitalul judeţean sau căminul pentru persoane vârstnice. ENET SA are datorii acumulate de circa 22 de milioane de lei.

