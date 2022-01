Primăria municipiului Iași a înființat un fond pentru achitarea facturilor la energie electrică și termică din școli

Primăria municipiului Iași a înființat un fond de 11 milioane de lei, în vederea achitării facturilor la energia electrică și termică pentru școlile din oraș, a anunțat primarul Mihai Chirica:

Mihai Chirica: Noi am extras din excedentul sfârșitului de an, o sumă de bani din care să finanțăm în continuare proiectele europene și o sumă de bani de aproximativ 11 milioane de lei, de unde să ne putem plăti facturile care ne-au fost transmise de la diverși furnizori din zona școlară și nu numai, inclusiv pentru Primăria Municipiului Iași, pentru anul în curs, facturile aferente lunii decembrie, desigur.

Primarul Mihai Chirica a precizat că primele măsuri au fost luate în 2020, prin schimbarea tuturor corpurilor de iluminat din școli.

Mihai Chirica a adăugat că nu vor fi probleme în ceea ce privește achitarea facturilor la energia termică, deoarece municipiul Iași produce agent termic la două centrale electro-termice, una pe gaz și cealaltă pe cărbune, producând totodată și energie electrică. Din vânzarea energiei electrice, se compensează o parte din factura de la energia termică.

Mihai Chirica a mai spus că, în municipiul Iași, nu se pune problema sistării furnizării energiei electrice sau termice în școli:

Mihai Chirica: Eu am spus de fiecare dată – dacă vă amintiți, încă din anul 2020 – că trebuie să ne obișnuim să facem economie. Am spus de fiecare dată, din 2016, că școlile care vor înregistra o economie efectivă pe cantitatea de energie măsurată de la un an școlar la celălalt, le vom da suma care s-a economisit pentru a-și cumpără lucruri necesare pentru educație. Nu avem situații dramatice, nu se pune problema sistării furnizării energiei electrice și termice sau a gazelor naturale în niciuna din unitățile școlare. Ne-am făcut o rezervă financiară și sperăm să nu intrăm într-o incapacitate de plată pentru niciuna din unitățile școlare.

(Radio Iași/Contantin Mihai/Foto radioiasi.ro)