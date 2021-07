Premiul pentru cea mai bună echipă, obținut de Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iaşi la Gala Elitelor Medicale

Premiul pentru cea mai bună echipă, obținut de Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon la Gala Elitelor Medicale

Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, coordonat de prof. univ. dr. Adrian Covic, a câștigat distincția pentru „cea mai bună echipă / secție spitalicească” în cadrul celei de-a V-a ediții a Galei Elitelor Medicale, organizată pe 15 iulie 2021 la Baia Mare, în prezența a numeroși membri și reprezentanți ai comunității academice și medicale din România. Acordarea titlului a avut în vedere activitatea intensă și neîntreruptă desfășurată în ciuda condițiilor impuse de pandemia de COVID- 19 în ultimul an și jumătate.

„Este o onoare pentru noi să primim această distincție, mai ales că activitatea de transplant renal s-a desfășurat neîntrerupt, în cele mai dificile condiții de până acum, pe toată perioada pandemiei, din luna martie a anului trecut. Premiul acesta definește foarte bine activitatea de la noi de la spital: munca în echipă este esențială în transplantul renal. Căpătăm astfel putere să continuăm în același ritm în perioada care urmează”, au precizat reprezentanții Spitalului Clinic „Dr. C.I. Parhon”.

La începutul acestei luni Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” a fost singura unitate medicală din România care a fost nominalizată la premiile pentru excelență în îngrijirea pacientului (Excellence in Patient Care Awards) acordate de Royal College of Physicians din Londra, tot pentru activitatea neîntreruptă de transplant și dializă în România în timpul pandemiei. „Felicit toate cadrele medicale de la Spitalul «Dr. C. I. Parhon» pentru profesionalismul lor și le doresc să rămână în topurile medicale din țară și din întreaga lume! Primăria Municipiului Iași a investit constant în dotările acestui spital, în aparatură medicală adaptată la cerințele moderne, astfel încât activitatea de dializă și transplant renal să se desfășoare la standarde calitative de nivel european, standarde care, iată, sunt recunoscute încă o dată!”, a declarat primarul Mihai Chirica.

În cadrul Galei Elitelor Medicale au fost premiate mai multe unități medicale din țară. Pe lângă premiul obținut de spitalul ieșean au mai fost oferite premii pentru excelență în medicină, performanță și inovație în domeniul medical, educație și cercetare în domeniul medical, pentru întreaga activitate medicală, pentru management și dezvoltare medicală, pentru profesionalism în asistență medicală, pentru cea mai dinamică societate medicală, dar și pentru cea mai bună echipă de urgență și cel mai bun medic de familie.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași