Pompierul Iulian Rotariu, susţinut cu 10.000 de lei de Primăria Botoşani pentru participarea la ‘Ultra Bolivia Race’

Pompierul Iulian Rotariu, care va participa la maratonul ‘Ultra Bolivia Race’ în perioada 21-27 septembrie, va beneficia de un sprijin financiar de 10.000 de lei din partea Primăriei Botoşani, a declarat marţi, pentru AGERPRES, primarul Cătălin Flutur.

Potrivit sursei citate, Rotariu va fi susţinut financiar ‘în vederea promovării imaginii municipiului Botoşani’, suma acordată urmând a fi folosită pentru plata taxei de înscriere, pentru transport şi asigurarea echipamentelor necesare participării la ultra-maraton.

‘Noi l-am susţinut de fiecare dată, la fiecare participare, pentru că Iulian Rotariu merge acolo şi promovează Botoşaniul‘, a afirmat Flutur.

Subofiţerul de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani s-a înscris în competiţia organizată de Canal Aventure, urmând să alerge 220 de kilometri în cele şapte etape ale întrecerii.

Ultra-maratonul este o cursă auto-susţinută, fiecare concurent fiind nevoit să îşi poarte rucsacul cu hrană şi cu echipamentele obligatorii şi cele de igienă personală.

În anii anteriori, Iulian Rotariu a obţinut primul loc la ultra-maratonul Mozambicului şi cel al Australiei. De asemenea, el a terminat al doilea la The Last Desert din Antarctica. A mai obţinut prima poziţie la categoria sa de vârstă la Sahara Race din Namibia şi la Racing The Planet Patagonia. De asemenea, el a ocupat locul al patrulea la ultra-maratonul din Deşertul Gobi (China).

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)