Pompier nemţean cercetat pentru dare de mită

Un pompier de la Tirgu Neamt este cercetat sub control judiciar pentru dare de mita.

Plutonierul-adjutant Sorin Neagu din cadrul Detaşamentului de Pompieri Târgu-Neamţ, a fost reţinut de politisti, iar magistratii Tribunalului Militar Iasi au hotarat măsura preventivă a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, de la 25.10.2021, ora 19,30 până la 22.12.2021, ora 18,30, inclusiv.

Conform anchetatorilor, pompierul aflat in timpul liber, a oferit 500 de euro unui poliţist ca să „rezolve“ dosarul penal al fratelui său, care fusese prins sub influenta bauturilor alcoolice in timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice.

Deşi fapta subofiţerului nu are legătură cu serviciul, el a intrat în atenţia Parchetului Militar pentru că este angajat al Ministerului Afacerilor Interne. Ulterior, procurorii au înaintat o propunere de arestare preventivă a pompierului, însă Tribunalul Militar Iaşi a hotărât să-l plaseze sub control judiciar Parchetul a contestat decizia instanţei, aşa că ultimul cuvânt în privinţa libertăţii acestuia îl va avea Curtea Militară de Apel Bucureşti.

Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, la data de 21 octombrie, în jurul orei 15, în incinta unui Post de Poliţie, inculpatul militar i-a remis unui agent suma de 500 de euro, cu scopul declarat de a-l determina pe acesta din urmă, în calitatea sa de organ de cercetare penală, să administreze sau să evalueze părtinitor probatoriul administrat într-un dosar penal având ca obiect infracţiunea de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului ce ar fi fost comisă de fratele subofiţerului. În cauză au fost dispuse metode speciale de supraveghere sau cercetare – interceptarea comunicaţiilor şi a oricărui tip de comunicare la distanţă, supravegherea video, audio sau prin fotografiere, utilizarea de investigatori cu identitate reală, puse în executare cu ajutorul Serviciului Judeţean Anticorupţie Neamţ şi Biroului de Operaţiuni Speciale Bacău. (Radio Iaşi/Gianina Buftea)