Podul suspendat peste Dunăre a fost deschis circulaţiei rutiere astăzi după amiază.

Compania de drumuri a informat că darea efectivă în folosinţă a fost puţin întârziată pentru a se elibera partea carosabilă de dispozitivele de separare a sensurilor de circulaţie, precum şi de elementele folosite la evenimentul de inaugurare care a avut loc la prânz.

Preşedintele, premierul, ministrul transporturilor şi comisarul european pentru transporturi, alături de reprezentanţi ai autorităţilor locale, au fost prezenţi pentru a marca momentul inaugurării celei mai ample construcţii ridicate în România în ultimii 30 de ani, al treilea pod ca lungime din Europa, o investiţie de 500 de milioane de euro, din care majoritatea bani europeni.

De dimineaţă, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Ionel Scrioşteanu a montat un mare drapel tricolor pe impresionanta construcţie şi a avansat ideea ca, o zi pe an, podul să poată fi folosit şi de pietoni.

Ionel Scrioşteanu: Pentru că acest pod este podul românilor şi al României, am spus că e bine să pun simbolic, aici, în vârful acestui pilon de pe malul tulcean, steagul României. Am să propun ca această zi de dare în trafic, 6 iulie, în fiecare an, să fie dedicată traficului pietonal, în aşa fel încât în fiecare an, românii să poată să vină să circule pe jos pe acest pod, care este, de astăzi, un nou simbol al României. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)