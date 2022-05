Performanțe deosebite ale elevilor ieșeni la Olimpiadele Naționale de Științe

La Olimpiadele Naționale din domeniile Biologie, Chimie, Fizică și Științele Pământului elevii ieșeni au obținut, în acest, an un total de 39 de premii și distincții, demonstrând astfel pasiunea lor pentru studiul științelor, precum și preocuparea pentru aprofundarea cîilor de cunoaștere a univerului.

Aceste rezultate situează școala ieșeană, printr-o tradiție a excelenței, pe locuri fruntașe la nivel național.

Astfel, la etapa națională a Olimpiadei de Biologie, care a avut loc în perioada 26-30 aprilie la Cluj, lotul olimpicilor ieșeni, format din patru elevi, a obținut o Mențiune prin elevul Vlad Pușcașu (clasa a IX-a, Colegiul Național Iași, îndrumat de doamna prof. Adriana Preotu) și un Premiu Special prin eleva Lefter Lucia Maria (clasa a XII-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, coordonator doamna prof. Adina Imbria).

La Olimpiada Națională de Chimie, care a avut loc în perioada 14-18 aprilie 2022 la Baia Mare, au participant 14 elevi, dintre care 6 au obținut premii și mențiuni. Elevii Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași, coordonați de doamna prof. Daniela Ilucă, – Enache Maricela Raluca Georgiana (clasa a IX-a) și Nantu-Isac Alexandru Răzvan (clasa a X-a) -, precum și Ghețiu Robert Corneliu, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național Iași, coordonat de doamna prof. Geanina Grigoraș au obținut Mențiune. Elevii Solomon Rareș Andrei (clasa a VIII-a) și Postîrnac – Mititelu Sebastian Teodor (clasa a IX a) de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, (coordonați de doamna prof. Petronela Ilaș), Pravăț Călin George (clasa a X-a) de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” (coordonat de doamna prof. Lăcrămioara Popa) au obținut Mențini Speciale. Premiul pentru cel mai bun punctaj la proba practică i-a revenit elevei Enache Maricela Raluca Georgiana (clasa a IX-a) de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași. Trebuie menționat că printre cei 20 de elevi, din toată țara, calificați în lotul national lărgit se numără și elevul Ghețiu Robert Corneliu, de la Colegiul Național Iași.

La Olimpiada Națională de Fizică, desfășurată în perioada 11-15 aprilie 2022 la Bacău, elevii ieșeni au obținut un număr 26 de distincții: Isepciuc Robert Ștefan, clasa a VI-a, Colegiul Național Iași (coordonat de domnul profesor Andu Ouatu) are Premiul III și Medalie de aur; Colț Carina, clasa a VI-a, Colegiul Național Iași (coordonată de domnul profesor Andu Ouatu), Mențiune și Medalie de argint; Oprea Alexandru Florin, clasa a VII-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi” (coordonat de doamna profesoară Mihaela Țura), Mențiune și Medalie de argint; Tiron Iustin, clasa a X-a, Colegiul Național Iași (coordonat de doamna profesoară Iuliana Vulpoi-Naghel), Mențiune și Medalie de argint; Stângu Cristian, clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Otilia Cazimir”, Iași (coordonat de doamna profesoară Sanda Tureatcă), Medalie de argint; Dumitraș Matei Teodor, clasa a XI-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași (coordonat de doamna profesoară Anca Apetrei), Medalie de argint; Constantiniu Matei, clasa a VI-a, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași (coordonat de doamna profesoară Roxana Alexandru), Medalie de bronz; Pascariu Mihnea, clasa a VIII-a, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași (coordonat de doamna profesoară Irina Zamfirescu), Medalie de bronz; Luchian Anemona, clasa a VIII-a, Colegiul Național, Iași (coordonată de domnul profesor Jean Rotaru), Medalie de bronz; Gâlea Luca, clasa a VIII-a, Colegiul Național Iași (coordonat de domnul profesor Jean Rotaru), Medalie de bronz; Mihai Luiza, clasa a VIII-a, Colegiul Național Iași (coordonată de domnul profesor Jean Rotaru), Medalie de bronz; Ciobanu Andrei Mihai, clasa a IX-a, Colegiul Național Iași (coordonat de domnul profesor Andu Ouatu), Medalie de bronz; Popa Robert Andrei, clasa a X-a, Colegiul Național, Iași (coordonat de domnul profesor Andu Ouatu), Medalie de bronz; Bulgariu Andrei, clasa a X-a, Colegiul Național Iași (coordonat de domnul profesor Andu Ouatu), Medalie de bronz; Bulacovschi Theodor Octavian, clasa a XI-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași (coordonat de doamna profesoară Mirela Foca), Medalie de bronz; Săndulache Rareș Ștefan, clasa a XI-a, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași (coordonat de doamna profesoară Liliana Nicolae), Medalie de bronz; Gabără Sorinel Gabriel, clasa a VII-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Iași, (coordonat de doamna profesoară Mihaela Țura), Mențiune de onoare; Toma Rareș, clasa a IX-a, Colegiul Național Iași, (coordonat de domnul profesor Jean Rotaru), Mențiune de onoare; Serghiuță Alexia clasa a X-a, Colegiul Național, Iași, (coordonat de domnul profesor Andu Ouatu), Mențiune de onoare; Mihuț Maria Emilia clasa a X-a, Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași, (coordonat de domnul profesor Cristinel Miron), Mențiune de onoare; Mardare Matei clasa a XI-a, Colegiul Național Iași, (coordonat de doamna profesoară Oana Păsărică), Mențiune de onoare.

La Olimpiada Națională Științele Pământului, desfășurată în perioada 5-8 mai 2022 la Vălenii de Munte, județul Iași a fost reprezentat de trei participanți, doi dintre ei de la

Colegiul Național Iași și un elev de la Colegiul Național „Costache Negruzzi”. Elevul Dumitraș Matei, coordonat de profesorii Adina Imbria, Jeanina Cozma, Anca Apetrei și Simona Iancu a adus Colegiului Național „Costache Negruzzi” o Mențiune și un Premiu Special din partea Facultății de Fizică București ,pentru rezultate deosebite la proba practică, precum și calificarea în lotul lărgit care va reprezenta România la etapa internațională.

Premii speciale oferite de Societatea de Geografie din România au fost acordate elevilor de la Colegiul Național Iași: Mardare Matei, coordonat de profesorii Adriana Preotu, Alina Iacoban, Oana Păsărică, Anca Șipoteanu, și Bulgariu Andrei, coordonat de profesorii Romeo Cavleriu, Geanina Grigoraș, Andu Oatu, Cornelia Fiscuteanu.

(Comunicat de presă)