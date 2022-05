Performanțe deosebite ale elevilor ieșeni la olimpiadele naționale de limbi moderne

Prin Olimpiadele Naționale din domeniul limbilor moderne, elevii ieșeni au obținut, în acest an, un total de 21 de premii și distincții, reflectând pasiunea lor pentru studiul limbilor străine, preocuparea pentru lărgirea orizontului cultural, așezând școala ieșeană, prin continuitate, într-o tradiție a excelenței.

Astfel, la etapa națională a Olimpiadei de Limba Engleză care a avut loc în perioada 17-22 aprilie la Pitești, lotul olimpicilor ieșeni a obținut un Premiu I prin elevul Andrei-Vlad Alexinschi (clasa a XII-a, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, îndrumat de Prof. Oana Balan și Prof. Ioana Rusu), un Premiu al III-lea prin eleva Maria-Alessia Iordache (clasa a IX-a, Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași, coordonator Prof. Ramona Dragu) și două Mențiuni, prin elevele Eliza-Teodora Clipa (clasa a VIII-a, Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași, îndrumată de Prof. Gianina Artenie) și Miruna Antoci (clasa a IX-a, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, coordonator Prof. Camelia Arhip). Olimpiada Națională de Limba Franceză a avut loc în perioada 19-22 aprilie 2022 la Craiova, toți cei 9 elevi participanți obținând premii și mențiuni. Astfel, prin elevele Colegiului Național „Mihai Eminescu” Iași – Alexia Ecaterina Ralea (clasa a VII-a, coordonator Prof. Oana Untu) și Ilinca-Teodora Agafiței (clasa a XI-a, coordonator Prof. Mira Cucinschi), județul Iași a urcat pe prima treaptă a Olimpiadei cu două Premii I. De asemenea, participanții ieșeni au obținut un Premiu al III-lea a fost obținut prin eleva Daniela Tripăduș (clasa a IX-a, profesori coordonatori Mira Cucinschi și Mihaela Bunduc), de la aceeași unitate școlară, și o Mențiune, prin eleva Ruxandra Maria Petrariu (clasa a XI-a, profesor coordonator Ioana Teodorescu) de la Colegiul Național Iași. În cadrul Olimpiadei Naționale de Limba Franceză, au mai fost obținute, totodată, cinci Mențiuni speciale prin elevii Teodora Elena Prodan (clasa a VII-a, profesor coordonator Simona Nenov) de la

Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași, Teodora Gîrtan (clasa a VIII-a, profesor coordonator Raluca Mihaela Chiru) de la Colegiul Național „G. Ibrăileanu” Iași, Tudor Cionca (clasa a IX-a, profesor coordonator Ioana Teodorescu) de la Colegiul Național, Iași, Andreea-Miruna Sârghie (clasa a X-a, profesor coordonator Simina Bădărău) de la Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași și Mădălina Elena Ioja (clasa a X-a, profesori coordonatori Ioan Bița și Corina Ungurean) de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Iași.

În perioada 26-30 aprilie 2022, la Târgu Jiu s-a desfășurat Olimpiada Națională de Limbi Romanice, finalizată, de asemenea, cu un număr substanțial de distincții. Elevul Tudor Gabriel Ciobanu (limba italiană, clasa a XII-a, profesor coordonator Irina Dabija) de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iași / Palatul Copiilor Iași a obținut un Premiul I și două Premii Speciale, elevul Stefano Daniel Henea (limba italiană, clasa a IX-a, profesor coordonator Raluca Mihaela Chiru) de la Colegiul Național „G. Ibrăileanu” Iași a obținut Premiul al II-lea, iar elevii Jessica Ioana Manolache (limba italiană, clasa a VIII-a, profesor coordonator Alina Elena Podaru) de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, Antonie Ciobotariu (limba italiană, clasa a X-a, profesor coordonator Irina Dabija) de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Iași / Palatul Copiilor Iași și Robert Gabriel Ciobanu (limba spaniolă, clasa a VII-a, profesor coordonator Amelia Sandu-Andrieș) de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Iași au obținut Mențiune. În același timp, palmaresul a fost completat cu două Mențiuni speciale obţinute de elevii Patricia Adriana Caragea (limba italiană, clasa a XI-a, profesor coordonator Diana-Mihaela Mazga) de la Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași și Neculai Sebastian Săcăleanu (limba spaniolă, clasa a XII-a, profesor coordonator Amelia Sandu-Andrieș) de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași / Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iași.

La Olimpiada Națională de Limba Germană Modernă, desfășurată în perioada 6-12 aprilie 2022 la Târgu Mureș, județul Iași a fost reprezentat de un singur participant, Mara- Karina Ionescu, elevă în clasa a X-a la Colegiul Național Iași. Sub coordonarea Prof. Constantin Cîrciu, eleva a obținut Premiul al III-lea la proba individuală a Olimpiadei, Premiul al III-lea la proba pe echipe și calificarea în lotul lărgit pentru etapa internațională, care va avea loc în perioada 25 iulie – 9 august la Hamburg, în Germania.

Rezultatele elevilor ieșeni sunt cu atât mai valoroase cu cat la nivel național se acordă doar câte un singur premiu I, II și III la fiecare categorie de concurs, iar concurența este acerbă, lotul fiecărui județ fiind format din cei mai buni elevi, premiați la etapa județeană a olimpiadei. Premiile din acest an confirmă rezultatele excelente obţinute an de an de lotul ieșean, fiind rezultatul multor ore de pregătire temeinică, consecvență, din pasiune pentru limbile străine.