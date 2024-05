Patru premii UNITER au ajuns la Iaşi

Patru dintre premiile acordate luni seara în cadrul celei de-a ediţii a Galei Premiilor UNITER au ajuns la Iaşi, unul dintre ele fiind acordat teatrologului Oltiţa Cîntec, celelalte trei premii fiind pentru spectacolul ‘Antologia dispariţiei’ de la Teatrului Naţional Iaşi, în regia lui Radu Afrim.

‘E o bucurie profundă, sinceră, netrucată, pentru că e o răsplată, o recunoştinţă şi recunoaştere a breslei teatrale. Faptul că am obţinut premiul pentru critică teatrală ‘George Banu’ este un epitom al anilor de activitate critică făcută cu perseverenţă, tenacitate, profesionalism, pentru că şi arta critică se bazează pe creativitate. Critica teatrală este o formă de expresie care completează circuitul teatral, îl valorizează, îl aşează, îl arhivează în timp, pentru că teatrul, arta scenică, este una dintre cele mai efemere, o spectaculoasă şi magică iluzie la care ne întoarcem seară de seară. Asta pentru că un spectacol durează doar între aprinderea şi stingerea luminilor de scenă, între ridicarea şi coborârea cortinei, pentru ca mai apoi să treacă în memoria efectivă a fiecărui privitor. Dar în memoria aceasta de lungă durată, procesul acesta de memorializare teatrală ni se datorează nouă, teatrologilor, criticilor de teatru’, a declarat, pentru AGERPRES, Oltiţa Cîntec.

Totodată, teatrologul Oltiţa Cîntec a afirmat că nu a fost prezentă la eveniment întrucât se află alături de artiştii Teatrului Luceafărul într-un turneu în Marea Britanie.

‘A fost o situaţie specială. Nu am fost prezentă de această dată în Sala Mare a Teatrului Naţional ‘I.L. Caragiale’ din Bucureşti, unde a fost această sărbătoare a teatrului nostru. Sunt în Marea Britanie, tot cu treburi teatrale, tot cu piesa ‘Căruţa lui Thespis’. Am rugat-o pe Nicoleta Lefter, minunata actriţă a teatrului Odeon, să mă joace. Şi iată cum datorită unor circumstanţe teatrale am devenit şi personaj, am debutat ca personaj, şi nu oricum, ci pe cea mai importantă scenă de teatru a ţării noastre, primind trofeul care poartă numele distinsului teatrolog George Banu’, a mai spus Oltiţa Cîntec.

Ediţia a 32-a a Galei Premiilor UNITER a avut loc, luni seara, la Sala ‘Ion Caramitru’ a Teatrului Naţional ‘I.L. Caragiale’ din Bucureşti. În cadrul aceluiaşi eveniment au fost acordate premii de excelenţă, pentru întreaga activitate şi distincţii speciale unor mari artişti ai scenei, precum şi trofeele actorilor nominalizaţi pentru evoluţiile din 2023.

În cadrul acestei ediţii, alte trei premii UNITER au fost acordate pentru spectacolul Teatrului Naţional Iaşi, ‘Antologia dispariţiei’, în regia lui Radu Afrim şi după proza feminină contemporană de Ştefania Mihalache. Astfel, acestea sunt premiul pentru ‘Cel mai bun spectacol’; Mălina Lazăr, actriţă a Teatrului Naţional Iaşi, a primit Premiul ‘Cea mai bună actriţă în rol secundar’ pentru rolurile Copil, Fetiţa, Ileana, Sabina, Daisy Johnson, Nina copil din acest spectacol; Mihai Nistor, colaborator al Naţionalului ieşean, a luat premiul pentru ‘Cel mai bun video design’ pentru video-proiecţiile, filmările şi mappingul din acelaşi spectacol.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)