Palatul Culturii: O scrisoare muzicală de dragoste pentru Iași din partea Turneului Stradivarius, ediția „In the Mood for Love”

O scrisoare muzicală de dragoste pentru Iași din partea Turneului Stradivarius, ediția „In the Mood for Love”

Dragă Iași,

Va fi dragoste de la primele acorduri. Imediat ce vom urca pe scena Palatului Culturii din Iași, emoția va răsări și iubirea va înflori. Va fi o întâlnire pe care n-o vom uita niciodată, care va răsuna peste ani și ani pe acordurile inegalabilei viori Stradivarius Elder-Voicu acompaniată grandios la pian.

„De câte ori nu am simțit că în fața trăirilor noastre cele mai înalte, mai intime, pe scurt – în fața iubirii adevărate, cuvintele noastre devin neputincioase, incapabile să zugrăvească tot ceea ce simțim? Cred că muzica oferă și aici un posibil răspuns, un limbaj care se adresează direct sufletului, reușind să exprime inexprimabilul. Vreau să vă asigur că lucrările pe care vi le propun în programul acestui turneu reprezintă doar o mică parte, chiar una infinitezimală din tot ce înseamnă muzica legată de iubire. De fapt, dacă stau să mă gândesc bine, toată muzica vorbește despre iubire, în cele mai spectaculoase si neașteptate feluri. Dacă îl pot parafraza pe Marin Preda, dacă – iubire nu e, atunci nici muzica nu-și mai are rostul… Mă simt foarte privilegiat să o am alături de mine în această călătorie muzicală, fascinantă pe pianista Adela Liculescu – un artist de o sensibilitate remarcabilă, alături de care voi da viață lucrărilor semnate de Kreisler sau Massenet”, mărturisește Alexandru Tomescu.

Vom aduce împreună în dar publicului muzica inegalabilă a lui Edward Elgar, „Salut d’amour”, o piesă care îmbină virtuozitatea cu pasiunea, o declarație de dragoste în sine, transpusă în limbajul universal al muzicii. Sau minunata Sonata în La Major de César Franck, o compoziție vibrantă, plină de căldură și afecțiune, acest cadou atât de special compus de Franck în 1886 pentru violonistul de 28 de ani Eugene Ysaye la nunta acestuia cu Louise Bourdeau de Courtrai.

Te invităm să ni te alături în această călătorie a inimii în legendara „urbe a celor 7 coline”, desemnată în 1691 de italianul Marco Bandini drept „noua Romă”, dar devenită acum un oraș universitar în toată puterea cuvântului, în care muzica și iubirea se împletesc într-un vals al sentimentelor. Promitem că va fi o celebrare a tinereții și a frumuseții, un spectacol ce îmbină emoția sunetelor cu povestea de dragoste ce există între artiști și orașul care-i primește cu brațele deschise.