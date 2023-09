Opera Națională Română Iași – spectacole luna septembrie 2023

Până la sfârșitul acestei luni, Opera Națională Română din Iași va prezenta încă cinci spectacole.

Reamintim că, astăzi, începe stagiunea la Balet, după ce, săptămâna trecută, a debutat stagiunea la Operă.

Pe data de 14 septembrie, este programat spectacolul ”Elixirul dragostei”, iar sâmbătă, 16 septembrie, încep reprezentațiile la ”Sunetul Muzicii”.

Alte două spectacole vor avea loc în zilele de 26 și 30 septembrie, respectiv ”Giselle” și ”Lucia di Lammermoor”.

Vineri, 22 septembrie, va fi prezentat spectacolul în aer liber ”Magia serii în sunet și lumină”, reprezentație ce va fi susținută în fața Palatului Culturii.

Managerul Operei Naționale Române din Iași, Andrei Fermeșanu: Nu lipsește nici ”Magia serii în sunet și lumină”, spectacol în aer liber ce strânge mii de spectatori în fiecare an. Acest eveniment are scopul de a populariza și mai mult genul operatic, pentru ca mai apoi pe cei care îi găsim la acest spectacol în aer liber să-i aducem și în sala de spectacole. În continuare, stagiunea are programate și premiere, mă refer pentru partea a doua a stagiunii, deci în 2024. Pentru această parte, până în decembrie avem niște proiecte care includ operă românească, însă le vom anunța la timpul potrivit. Ceea ce trebuie să fie asigurați spectatorii noștri că pe lângă spectacole de foarte bună calitate și de resursa artistică internă, vom avea și invitați.

