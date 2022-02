Opera ieşeană îi sprijină pe artiştii Operei din Odessa

Conducerea Operei Naţionale Române din Iaşi a anunţat că este gata să-i sprijine pe artiştii Teatrului Academic Naţional de Operă şi Balet din Odessa, oferindu-le posibilitatea de a-şi desfăşura activitatea la Iaşi.

Potrivit unui comunicat de presă, conducerea Operei ieşene a trimis o adresă către Teatrul Academic Naţional de Operă şi Balet din Odessa în care şi-a anunţat disponibilitatea de a găsi formule prin care artiştii instituţiei ucrainene să-şi poată desfăşura în continuare activitatea, la Iaşi.

‘Cu toţii suntem afectaţi de ceea ce se întâmplă la graniţa noastră şi ne-am gândit cum am putea să îi ajutăm pe cei care suferă din cauza războiului. Cum cea mai bună formă de sprijin pentru artişti este oferirea posibilităţii de a se exprima liber, am adresat teatrului liric din Odessa, care are un colectiv de mare valoare, invitaţia de a-şi etala arta pe scena noastră’, a declarat managerul interimar al Operei Naţionale Române din Iaşi, Andrei Fermeşanu.

Până la aflarea unui răspuns din partea Operei din Odessa, Opera ieşeană va oferi publicului trei spectacole la începutul lunii martie: Gala Primăverii, pe 1 martie şi Tosca, de Giacomo Puccini, pe 5 şi 6 martie. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)