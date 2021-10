Numărul de cazuri de COVID-19 a crescut în judeţul Vrancea

13.197 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost anunţate astăzi din peste 68 de mii de teste efectuate în ultimele 24 de ore.

Cele mai multe noi îmbolnviri sunt în continuare în Bucureşti, 8.839. Au fost anunţate şi 415 decese, iar la ATI sunt internaţi acum 1.181 de pacienţi, 35 dintre ei fiind minori.

Numărul crescut de cazuri de COVID-19, care necesită internare şi tratament, a crescut în judeţul Vrancea. În aceste condiţii, conducerea celui mai mare spital din zonă a decis să suplimenteze numărul de paturi destinate tratării pacienţilor cu această afecţiune.

Alina Cozma este purtător de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Focşani:

Alina Cozma: Am reuşit să mărim numărul de paturi în Departamentul de Terpie Acută cu 8. Am crescut practic capacitatea acestui departament de la 7 la 15 paturi. La momentul actual, Spitalul Judeţean Focşani are destinate pentru bolnavii COVID un număr de 177 de paturi, astfel: 100 de paturi în Secţia infecţioase, 40 de paturi în Pneumonologie, 17 paturi de ATI, 15 paturi în Departamentul de Terapie Acută şi 5 paturi destinate copiilor. (Rador)