Nu vă urcaţi la volan dacă aţi băut sau aţi consumat droguri, atrag din nou atenţia poliţiştii. O fracţiune de secundă de neatenţie poate duce la adevărate catastrofe.

Are mai multe informaţii corespondentul RRA Gabriel Sava.

Reporter: Un moment de neatenţie la volan este suficient pentru a da naştere unei tragedii. Acest lucru se poate întâmpla oricărui conductor auto, însă riscul creşte exponenţial în cazul celor care conduc sub influenţa alcoolului sau a drogurilor. Atenţia, nivelul de concentrare, percepţia, viteza de reacţie şi, implicit, posibilitatea de a evita un accident scad drastic în cazul celor care au consumat alcool ori substanţe interzise. Conform unor determinări, în medie, o persoană cu greutatea de 75 de kilograme, cu un metabolism normal, poate avea o concentraţie de până la 0,20 grame la mie/litru în cazul în care consumă o bere de 500 de mililitri, cu o concentraţie alcoolică 4-5 grade, aceeaşi alcoolemie fiind determinată şi de consumul a 200 de mililitri de vin. Alcoolemia poate depăşi valoarea de 1 la mie în cazul în care are şi persoană consumă 200 de mililitri de tărie, cu o concentraţie alcoolică de peste 40 de grade. Tocmai din acest motiv, poliţiştii trag un semnal de alarmă cu privire la riscul pe care îl are şofatul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Rador/FOTO imagine ilustrativă