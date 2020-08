NEAMŢ: Spitalul modular din Iaşi, în atenţia Curţii de Conturi

Constructia spitalului modular pentru bolnavii de COVID 19, din Iaşi, dar la care CJ Neamţ a contribuit cu 3,3 milioane de euro ridica multe semen de intrebare. Nu numai că spitalul nu este funcţional, dar un raport recent al Curţii de Conturi vorbeşte despre deficienţe majore în ce priveşte această investiţie. Mai mult, a fost aplicată deja o amendă contraventionala de 60.000 de lei asociatiei de dezvoltare intercomunitara.

Curtea de Conturi precizeaza in document ca “iniţiativa cu impact financiar semnificativ prin participareai Consiliilor judeţene Iaşi şi Neamţ la realizarea, prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST (ADI EURONEST), a obiectivului de investiţii „Spital Mobil COVID-19 Regiunea Nord-Est România”. Contribuţia UATJ Iaşi a fost de 72.000 mii lei (aproximativ 14,8 milioane euro), iar cea a UATJ Neamţ a fost de 16.000 mii lei (aproximativ 3,3 milioane euro). In acest caz nu există elaborată o strategie a achiziţiei publice a spitalului şi respectiv a modului de gestionare ulterioară punerii în funcţiune; nu au fost prezentate înscrisuri prin care să se susţină modul în care s-a procedat la identificarea riscurilor alocării şi utilizării resurselor financiare şi un plan de măsuri pentru diminuarea acestora, în condiţiile în care, alocarea resurselor financiare nu s-a realizat în baza unui contract de finanţare cu prezentarea detaliată a obligaţiilor ce revin asociaţiei, modul de raportare a utilizării sumelor alocate la termenele asumate, restituirea sumelor neutilizate, modul de exploatare pe timpul garanţiei echipamentelor, etc.; nu există un contract de management al spitalului, neregăsindu-se evaluări cu privire la costurile exploatării, inclusiv în ceea ce priveşte personalul medical şi modul de finanţare a acestora, avizele de funcţionare (cel puţin la nivel de corespondenţă), costurile de întreţinere şi mentenanţă, etc”. Curtea de Conturi a verificat si activitarea asociatiei ADI EURONEST. Si aici nu s/au respectat prevederile legale cu privire la elaborarea caietului de sarcini, nepublicarea anunţului de atribuire a contractului de achiziţie publică, în termenul legal de 30 de zile de la data încheierii acestuia; neconstituirea garanţiei de bună-execuţie în cuantumul de 1% din valoarea contractului de furnizare, fără TVA, şi în termenul prevăzut prin clauzele contractuale (garanţie evaluată la 646.912 lei); – efectuarea recepţiei produselor din cadrul obiectivului de investiţii la o valoare de 1.520.848 euro, şi respectiv efectuarea de plăţi la concurenţa acestei sume, în situaţia în care nu este posibilă verificarea corelaţiei între informaţiile/datele caietului de sarcini, ale ofertei depuse şi respectiv elementele facturate de către furnizor; – efectuarea de plăţi în valută, prin utilizarea acreditivului, contrar prevederilor contractului de furnizare (la data finalizării controlului nu s-au prezentat informaţii cu privire la modalitatea de utilizare a acreditivului, existând riscul ca plăţile efectuate să depăşească valoarea în lei a contractului de furnizare). (GIANINA BUFTEA)