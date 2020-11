Neamţ: Sicriul cu trupul neînsufleţit al actriţei Draga Olteanu Matei, depus la cinematograful ‘Dacia Mon Amour’

UPDATE – Sicriul cu trupul neînsufleţit al actriţei Draga Olteanu Matei a fost depus, joi seara, pe scena cinematografului ‘Dacia Mon Amour’, fiind purtat pe braţe de militarii Garnizoanei Piatra-Neamţ.

Toţi cei care vor dori să îi aducă un ultim omagiu îndrăgitei actriţe o vor putea face până duminică dimineaţa, atunci când cortegiul funerar va pleca spre Biserica ‘Sf. Ioan Domnesc’.

Între orele 10,00 şi 12,00 vor avea loc, la biserică, depuneri de coroane şi flori, iar de la ora 12,00 este programată slujba religioasă urmată de acordarea onorurilor militare.

De la Biserica ‘Sf. Ioan Domnesc’, cortegiul funerar va pleca spre Cimitirul ‘Eternitatea’ din Piatra-Neamţ, cu o oprire de aproximativ 10 minute în faţa Teatrului Tineretului.

Înhumarea este programată în jurul orei 15,30.

UPDATE – Actriţa Draga Olteanu Matei va fi înmormântată duminică în Cimitirul ‘Eternitatea’ din Piatra Neamţ, alături de soţul ei.

Ana Monda, o apropiată a regretatei actriţe, a declarat, pentru AGERPRES, că sicriul cu trupul neînsufleţit va fi adus joi de la Iaşi şi va fi depus la Cinematograful ‘Mon Amour’ din Piatra Neamţ, unde toţi cei care vor dori pot veni să îşi ia rămas bun.

Duminică va fi oficiată o slujbă religioasă la Biserica ‘Sf. Ioan Domnesc’, situată pe platoul de la Curtea Domnească, urmată de înmormântarea de la Cimitirul ‘Eternitatea’.

Actrița Draga Olteanu Matei a murit, noaptea trecută, la vârsta de 87 de ani.

Ea era internată la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iaşi, unde a ajuns vinerea trecută, în stare gravă după ce a suferit o hemoragie digestivă.

Coordonatorul UPU SMURD Iaşi, Diana Cimpoieşu a declarat că medicii au făcut toate eforturile să o trateze: ”Pacienta, care era în Terapie Intensivă, susținută hemodinamic și respirator, a avut o evoluție nefavorabilă. Inima doamnei a încetat să mai bată și s-a declarat decesul la ora 2:15. Pe tot parcursul internării, starea ei s-a menținut critică. Au fost eforturi deosebite. Ea a fost tot timpul intubată, sedată, ventilată mecanic și susținută din punct de vedere al funcțiilor vitale, dar, fiind vorba de 87 de ani, de boli cardiovasculare, gastrointestinale și endocrine, evoluția a fost, din păcate, una nefavorabilă. Echipa medicală suferă când pierde fiecare pacient, cu atât mai mult când este vorba despre o personalitate a României.”

Audio Feature: Nicolae Tomescu și Gabriel Elvis Mihălăchioaei

Să o ascultăm într-un scurt fragment dintr-un interviu acordat, la Radio Iaşi, colegului nostru, Alex Aciobăniţei:

Draga Olteanu Matei: Peste 50 de ani de aici înainte nu se va mai scrie nimic, cum astăzi, nu se mai scrie nimic despre marii actori pe care i-a avut Teatrul Național din București, Teatrul Național din Iași. Să vă spun o poveste drăguță. Am fost invitată la o televiziune și o domnișorică a venit să mă conducă, să-mi arate pe unde să ajung acolo. Foarte frumos din partea ei, numai că acolo eu pusesem cărămidă, căreasem uși, pusesem vată de sticlă (…) muncisem acolo, aveam vreo 800 și ceva de ore de muncă voluntară, dar mi-a plăcut că m-a luat, m-a condus acolo. Am vorbit, m-am dus, mi-am făcut treaba, iar când am terminat a venit la mine și zice: ”doamnă, n-ați putea să-mi dați și mie numerele de telefon ale Silviei Popovici, ale lui Gheorghe Cozorici, ale domnului Amza Pellea, că e greu, că le obținem greu” Eh, ei muriseră. I-a spus cineva să le ia interviuri și ea nu știa că ei muriseră.