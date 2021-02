Neamţ/ Doi poliţişti din Târgu Neamţ au refuzat 500 de dolari mită

Ca urmare a denunţului a doi poliţişti din cadrul Poliţei Oraşului Târgu Neamţ – Formaţiunea Rutieră – poliţişti anticorupţie ai Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Neamţ, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ efectuează cercetări faţă de o persoană fără calitate specială, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de dare de mită şi conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului.

În fapt, s-a reţinut că, la data de 17.02.2021, bărbatul a oferit suma de 500 de dolari echipajului de poliţie rutieră cu scopul ca cei doi poliţişti să-şi încalce atribuţiile de serviciu, în sensul de a nu întocmi actele de constatare ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având în sânge o concentraţie alcoolică peste limita legal admisă (0,67 mg/l, alcool pur în aerul expirat).

Faţă de inculpat, la data de 17.02.2021, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, a dispus măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore.

Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

(Agerpres/FOTO arhivă radioiasi.ro)