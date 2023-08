Neamţ: Descoperiri arheologice spectaculoase în situl de la Topoliţa

A devenit deja o constantă ca în fiecare vară să apară descoperiri spectaculoase la Topoliţa, unul dintre şantierele arheologice importante ale judeţului Neamţ.

Echipa de arheologi de la Complexul Muzeal Naţional Neamţ a început, în urmă cu trei săptămâni, o nouă campanie de cercetări sistematice în acest sit foarte interesant de la Topoliţa, situat la aproximativ şase 6 kilometri sud de oraşul Târgu Neamţ.

Beneficiind de o hartă geofizică a sitului, pe care au fost marcate urmele mai multor construcţii preistorice, arheologii coordonaţi de dr. Vasile Diaconu, responsabilul ştiinţific al şantierului arheologic, au scos la lumină şi în acest an lucruri absolut remarcabile, care arată că zona aceasta a fost intens frecventată de comunităţile umane.

Săpăturile au vizat cercetarea unei noi locuinţe a culturii Precucuteni.

Construcţia preistorică a avut o suprafaţă de aproximativ 40 metri pătraţi şi a sfârşit în urma unui incendiu foarte violent, astfel că multe dintre obiectele care s-au aflat în interiorul spaţiului locuibil păstrează urmele unei puternice arderi secundare.

Specialiştii au identificat în imediata apropiere a locuinţei şi o consistentă depunere de resturi menajere, respectiv ceramică, unelte de piatră deteriorate, râşniţe de piatră şi multe oase de animale.

‘Am cercetat cea de a şasea locuinţă a culturii Precucuteni din acest sit, iar rezultatele sunt dintre cele mai bune. Avem de-a face cu resturile bine conservate ale unei construcţii preistorice, care mai păstrează în interior suficiente mărturii de locuire. Pe lângă lucrurile comune, legate de viaţa cotidiană, şi în acest an am descoperit mai multe statuete antropomorfe şi zoomorfe, unele fiind adevărate capodopere’, a declarat, pentru AGERPRES, dr. Vasile Diaconu, responsabilul şantierului arheologic.

Un aspect deosebit faţă de anii trecuţi îl constituie descoperirea unei locuinţe specifice secolului IV după Hristos, care aparţine populaţiei romanice ce a existat în acest areal.

Tot în această campanie de săpături au fost descoperite şi vestigii din epoca bronzului, iar aici merită amintit un topor lucrat din rocă vulcanică.

Descoperirile realizate în ultimii ani în situl de la Topoliţa aşează această localitate pe un loc important pe harta arheologică a României, mai ales că vestigiile recuperate de arheologii nemţeni sunt extrem de valoroase.

‘Pe lângă vestigiile consistente ale culturii Precucuteni, am găsit în acest an şi un material arheologic foarte interesant, atribuit culturii Ceramicii Liniare, vechi de aproape 7 milenii. În mod cert, comunităţile acestea, originare din Europa centrală, au ajuns la răsărit de Carpaţi în periplul lor pentru a găsi terenuri favorabile practicării agriculturii, dar şi pentru că aici erau importante surse de sare. De asemenea, în campania din acest an am găsit şi un consistent material arheologic specific secolului IV d. C., care aparţine comunităţilor romanice. Avem astfel un sit arheologic cu cel puţin cinci etape culturale distincte, din neolitic şi până în antichitatea târzie’, a precizat dr. Vasile Diaconu.

Finanţarea cercetărilor a fost asigurată de Complexul Muzeal Naţional Neamţ. La săpături au participat şi studenţi şi voluntari din România, Republica Moldova şi Ucraina.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)