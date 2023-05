Music Gallery, proiectul inovator care prezintă muzica sub forma unei expoziții, ajunge la Iași

Palatul Braunstein este, din 19 mai, noua casă a Music Gallery

Music Gallery, proiectul inovator care prezintă muzica jazz sub forma unei expoziții, ajunge la Iași. Galeria face parte din programul festivalului Romanian Creative Week, evenimentul care reunește cele mai multe industrii creative, la nivel european, conform Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală. Expoziția va putea fi vizitată la Palatul Braunstein, în perioada 19 mai-18 iunie 2023, iar în cadrul ei publicul va putea să descopere marii artiști ai muzicii jazz, să asculte viniluri și să testeze echipamente Hi-Fi. Nu vor lipsi lecțiile de pian, chitară sau tobe pentru adulți și cele dedicate copiilor, tururile ghidate, orele de muzică pentru elevii de gimnaziu și liceu și evenimentele speciale: concerte live și masterclass-uri susținute de artiști din Norvegia.

Alin Vaida, director Music Gallery: ”Aventura Music Gallery continuă la Iași. Este o experiență interesantă să venim aici și suntem foarte curioși de rezultate. Mereu am avut o afinitate pentru Iași, deoarece este un oraș foarte similar cu Clujul, ca dimensiune, demografie, posibilități. Am considerat că dacă ne iese ceva bine la Cluj, merită să încercăm să aducem proiectul și aici. De asemenea, este pentru prima dată în Fapte când facem două proiecte unul după celălalt, în orașe diferite. Suntem foarte curioși de experiență și sperăm că publicului local se va bucura de vizita noastră. Pe această cale, mulțumim EEA Grants și Ministerului Culturii pentru oportunitate.”

Deschiderea Music Gallery Iași va avea loc vineri, 19 mai, de la ora 15.30, urmând ca ea să fie deschisă pentru public, de marți până duminică, între orele 11.00-20.00. Sâmbătă, 20 mai, va avea loc primul eveniment special: un concert susținut de trio-ul norvegian Liv Hauge Trio în sala Coandă din Palatul Culturii (de la ora 19.30). Pianista și compozitoarea Andrea Hauge va fi însoțită de Georgia Wartel Collins la contrabas și August Glännestrand la tobe. Împreună, cei trei artiști vor delecta publicul cu un jazz inovator, cu compoziții care se concentrează pe groove și cu melodii simple și ușor de cântat. Trio-ul și-a lansat albumul de debut „Live from St. Hanshaugen” în toamna anului trecut. Criticul norvegian Audun Vinger a scris despre album că „sună absolut strălucitor. Compoziții melodice și puternice cu un impuls caracteristic” (Jazznytt, 07/10/2022). Duminică, 21 mai, artiștii vor susține și un masterclass dedicat studenților și muzicienilor locali.

În 3 iunie, Music Gallery va aduce la Iași band-ul norvegian Neon Ion. Cu o energia lor electrizantă și un fusion între jazzul modern și neo-soul, formația cucerește publicul de fiecare dată. Cel mai recent album al lui Neon Ion, „Mood Cosmic”, a fost aclamat de critici drept una dintre cele mai captivante lansări din 2022. Membrii formației au primit premiul Moldejazz și Jazz Talent al Sparebank1 în 2016, și au avut două lucrări comandate pentru Festivalul Internațional de Jazz din Molde. Cu spectacolele sale captivante, Neon Ion a fost marcată ca fiind un band „de urmărit” de către media internațională precum NME, The Line of Best Fit și Gaffa. Cei de la Neon Ion vor susține și ei un masterclass, în data de 2 iunie.

În cadrul Music Gallery Iași va urma concertul trupei românești 7th Sense (11 iunie), și un alt concert care va aduna pe scenă artiști locali: trupa Adam’s Nest (15 iunie).

Programul evenimentelor speciale Music Gallery Iași:

● 20 Mai: concert Liv Hauge Trio @ Palatul Culturii (sala Coandă), ora 19:30

○ 21 Mai: Liv Hauge Trio Masterclass TBD

● 3 Iunie: concert Neon Ion @ Acaju, ora 20:00

○ 2 Iunie, Neon Ion Masterclass @ Unage, ora TBD

● 11 Iunie: concert 7th Sense @ Acaju, ora 20:00,

● 15 Iunie: concert Adam’s Nest @ Acaju, ora 20:00

Roxana Hănțascu, Director Regional Retail BRD regiunea NE: ”Music Gallery e mai mult decât o galerie: este o poartă deschisă către istoria bogată a muzicii jazz. Ne face plăcere să sprijinim această inițiativă, plasată în incinta Palatului Braunstein, inițiativă care le dă acces și celor mici, și celor mari la culisele unei forme de artă, cu atât mai mult cu cât e una care a creat de-a lungul timpului punți între generații. Timp de o lună, le propunem ieșenilor o experiență interactivă, de la audiții în sound dome-uri până la lecții de muzică, masterclass-uri și concerte și sperăm să fie la fel de încântați de ea cum am fost noi să o susținem. Mai mult, pentru BRD, acordarea acestui sprijin e încă un pas într-o direcție pe care o menținem constant: cultura. Iar muzica clasică este unul din pilonii noștri de la bun început, unul pe care îl fortificăm an de an, fie că e vorba de sprijinirea festivaluri și turnee de profil, de Stradivarius ori de SoNoRo, sau de educația muzicală pe care le-o punem la dispoziție copiilor.”

Biletele de intrare la Music Gallery Iași vor fi disponibile online pe iabilet.ro și la intrarea în galerie. Un bilet de intrare costă 30 de lei, iar copiii cu vârsta de până la 10 ani vor putea să viziteze gratuit galeria, însoțiți de un adult. De asemenea, elevii, studenții și pensionarii vor beneficia de 50% reducere.

Music Gallery, o expoziție construită în jurul a 3 teme speciale:

● Listen/Ascultă: publicul poate asculta fie pe vinil, fie în format digital, cei mai importanți muzicieni de jazz, de la originile genului până în zilele noastre. De asemenea, redarea muzicii este făcută folosind tehnologii variate: de la căști audio speciale, la sound dome-uri care canalizează sunetul și camere acustice construite în cadrul galeriei;

● Learn/Învață: Jazz-ul este prezentat din multiple perspective publicului participant. Muzica e mai mult decât artă și are o influență puternică în istoria și cultura multor locuri din lume;

● Explore/Încearcă: Nu în ultimul rând, publicul poate testa instrumente, are acces la lecții de muzică și poate servi o mică mostră din ce înseamnă să fii muzician.

Secțiuniile Music Gallery:

● Originile Jazz-ului: o incursiune în timp care arată de unde a pornit Jazz-ul și cum a influențat alte genuri muzicale existente și în prezent;

● Legendele Jazz-ului: o selecție de albume grupate pe decade, care prezintă cei mai mari artiști și cele mai influente albume muzicale produse vreodată, care vor putea fi ascultate pe vinil, la fața locului;

● Perioada prohibiției și evoluția Jazz-ului în acea perioadă: prezentarea perioadei definită ca fiind „The Golden Age of Jazz” dintr-o perspectivă socială;

● Jazz-ul în România: apariția jazz-ului la noi în țară, impactul acestuia în perioada comunismului și evoluția lui până în zilele noastre;

● Jazz-ul Nordic: adaptarea Jazz-ului la stilul scandinav de creație artistică;

● Influențele jazz-ului în alte genuri muzicale: o cameră de audiție în care publicul va putea descoperi modul în care țări sau grupuri demografice au preluat Jazzul și l-au interpretat, născând astflel genuri precum afrobeat sau chiar hip-hop;

● Game room – o sală cu simulatoare de instrumente și jocuri de trivia cu muzică;

● Prezentări de echipamente: un listening room, sound dome-uri, și alte echipamente de ascultare;

● Jazz in art: o secțiune cu lucrări de artă care interpretează jazz-ul și în alt fel decât muzical, create de tineri artiști din România;

● Un spațiu de concerte live;

● Istoria Jazz in the Park: o retrospectivă a impactului cultural și comunitar pe care un festival l-a avut la nivel național.

Inaugurată la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, Music Gallery s-a bucurat de un mare succes la primul contact cu publicul. Galeria a fost deschisă timp de patru săptămâni, în perioada 25 martie-23 aprilie 2023 și a fost vizitată de peste 5.000 de persoane de toate vârstele. În total, în cadrul Music Gallery Cluj au fost organizate 19 evenimente speciale pentru vizitatori, între care, cele mai mari au fost concertele cu artiști din România și Norvegia.

Music Gallery este un proiect gândit și implementat de Fapte, organizatorul Jazz in the Park. Scopul lui este promovarea muzicii în rândul publicului larg, folosind formatul unei expoziții de artă.

Mai multe detalii se găsesc pe site-ul musicgallery.ro.