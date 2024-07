Ministrul Agriculturii îndeamnă agricultorii să acceseze fonduri europene pentru a putea reabilita infrastructura secundară de irigaţii

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i-a îndemnat pe agricultorii, vineri, în timpul unei vizite în judeţul Vrancea, să acceseze fonduri europene pentru a putea reabilita infrastructura secundară de irigaţii, statul urmând să vină complementar cu infrastructura principală de irigaţii.

‘Vreau să daţi consultanţă pentru a depune proiecte pe măsuri scoase de Ministerul Agriculturii. Pentru că noi degeaba facem infrastructură principală de irigaţii, dacă dumneavoastră nu veniţi să luaţi fonduri europene, cu 100% şi cu instalaţii gratis, de la Programul de reabilitare a infrastructurii secundare de irigaţii’, le-a transmis ministrul Agriculturii reprezentanţilor Asociaţiei Cultivatorilor de Cereale şi Plante Tehnice Vrancea, cea mai mare asociaţie a producătorilor agricoli din judeţ.

Deşi la acest moment circa 5% din suprafaţa agricolă a judeţului Vrancea este irigată, ministrul Agriculturii a dat asigurări că în Vrancea, dar şi la nivel naţional, până în 2027 vor fi finalizate toate investiţiile propuse prin Programul naţional de irigaţii din România.

‘Suprafaţa de Vrancea amenajată cu irigaţii este toată cuprinsă în PNI. Pentru proiectele care au început, unde s-au accesat fonduri europene, noi am venit cu infrastructura principală şi am făcut-o. (…) Pe amenajarea la care noi am fost, Nămoloasa – Măxineni, practic, pe judeţul Vrancea sunt undeva la 10.000 de hectare. Noi asigurăm apă pentru toate 10.00 de hectare. Acum, vă spun, fermieri care au accesat fonduri europene irigă pe 3.500 de hectare. Pe celelalte trebuie să vină fermierii să acceseze fonduri europene. (…) Până în 2027 vom finaliza tot Programul naţional de irigaţii din România’, a spus Florin Barbu.

Judeţul Vrancea dispune de o suprafaţă agricolă de circa 250.000 de hectare, din care peste 148.000 hectare de teren arabil, 76.780 pajiştile permanente – păşunile şi fâneţele naturale, 26.304 ha cultivate cu viţă de vie, iar alte 3.265 ha sunt ocupate cu livezi. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro