Membri ai Comisiei pentru agricultură din Parlamentul European au venit în Porturile Constanţa şi Galaţi pentru a analiza situaţia generată de blocajele provocate de transporturile de cereale ucrainene şi problemele care se răsfrâng asupra fermierilor români.

În timpul misiunii au fost discutate costurile ridicate şi lipsa mijloacelor de transport, dar şi posibilităţile limitate de depozitare pentru produsele agricole locale şi ucrainene.

Printre partenerii de dialog s-a aflat şi Asociaţia „Grânarii” Iaşi.

Într-o intervenţie pentru Radio România Iaşi, vicepreşedintele asociaţiei, Dan Tiberiu Stan, a vorbit despre soluţiile pe care le-a propus.

Dan Tiberiu Stan: Am subliniat necesitatea compensării logisticii, care a devenit extrem de scumpă pentru fermieri, şi a compensării presiunii pe preţ, venită din concurenţa cu marfa ucraineană. Pe termen scurt, am subliniat că avem nevoie de o legislaţie care să urmărească foarte bine trasabilitatea mărfii, pentru a fi siguri că acea marfă se duce direct la cumpărător, cu alte cuvinte, să nu intre pe piaţa noastră. Pe termen lung, am subliniat că avem nevoie de investiţii foarte mari în infrastructură, pentru ca acest debuşeu din partea Ucrainei în viitor să treacă fără a pune presiune pe piaţa noastră, prin urmare, să putem avea în continuare preţuri aliniate la Uniunea Europeană.

De la începutul invaziei Federaţiei Ruse în Ucraina peste un milion de tone de cereale au trecut prin Porturile Constanţa şi Galaţi, transmit colegii de la Radio România Iaşi, care mai precizează că accesul la infrastructura portuară românească a devenit vital pentru ucraineni după ce principalele lor porturi de la Marea Neagră au fost blocate ca urmare a conflictului. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)