Medicii ginecologi ieșeni solicită Ministerului Sănătății reluarea finanțării și sprijinirea programului de fertilizare în vitro

Prof. univ. dr. Mircea Onofriescu de la Maternitatea „Cuza vodă” din Iași a spus că este necesară reluarea acestui program deoarece, în 2023, rata natalității a scăzut accentuat în România. El a adăugat că state susțin gratuit până la trei cicluri de fertilizări in vitro în timp ce la noi era decontată doar o jumătate de ciclu de fertilizare in vitro.

Mircea Onofriescu: Di n nefericire, există o iarnă demografică n u numai în Europa, ci și în România și Institutul Național de Statistică a spus că în primele șase luni ale anului 2023 a fost rata cea mai scăzută de nașteri din ultimii 145 de ani. Și acest program, care trebuie să recunosc că a fost lansat de către doamna ministru Firea, ministrul familiei și al tineretului, a fost un lucru care trebuia să fie introdusă în România de mult timp, pentru că noi, ca societăți profesionale, am expus de multe ori la multe întâlniri cu Ministerul Sănătății faptul că în Ungaria, Bu lgaria, în Serbia, în Albania, cuplurile infertile primeau financiar susținere pentru trei cicluri de fertilizare in vitro, iar România era doar cu jumătate din costul unui ciclu de fertilizare in vitro. Deci era o discrepanță enormă. Nu vorbesc de Franța, Germania, unde lucrurile astea sunt de zeci și zeci de ani, vorbesc de vecinii noștri care susțineau aceste programe pro-natalitate.

Programul de fertilizare in vitro a avut finanțare în România în 2022 și în 2023, susținerea financiară fiind întreruptă din 2024, a mai precizat prof. univ. dr. Mircea Onofriescu.

Mircea Onofriescu: Ministerul a acordat 2500 de vouchere pentru anul 2022, iar ulterior, în anul 2023, au fost 10.000 de vouchere acordate și solicitările au fost de 24.000. I nfertilitatea este o boală, 10-15% din cupluri sunt infertile și aceste cupluri nu au mijloacele financiare în marea lor majoritate să obțină sarcina multorită. Există și o petiție lansată în momentul de față în mass media și în societatea românească și invit toate persoanele care sunt interesate de acest lucru sau care au beneficiat și au copii de pe urma acestor programe de susținere a natalități să semneze această petiție, pentru că poate guvernanții vor înțelege că trebuie susținut acest program în condițiile în care natalitatea și numărul cazurilor infertile și a cuplurilor care doresc copii este foarte, foarte mare.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)