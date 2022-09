Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări din Iași a câștigat European Innovative Teaching Award, la secțiunea învățământ tehnic și profesional, într-un concurs organizat de Comisia Europeană.

La finalul lunii septembrie, Comisia Europeană și-a anunțat câștigătorii pentru concursul European Innovative Teaching Award, o inițiativă anuală ce își propune să recunoască meritele și munca profesorilor implicați în proiectele de cooperare europeană Erasmus+.

Aflat la a doua ediție, concursul a avut ca temă centrală creativitatea, durabilitatea și incluziunea.

98 de proiecte din toată Europa sunt câștigătoare în anul 2022 și vor primi trofee pentru 4 categorii: educație timpurie, educație primară, educație școlară secundară și școli tehnice.

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări din Iași este câștigătorul acestui titlu pentru un proiect inovator, implementat în perioada 2017-2019 și intitulat E-Classes (Flip your classes through multimedia enriched apprenticeship simulations and develop e-skills for VET teachers and students to enhance youth employability – Ref. 2017-1-RO01-KA202-037344).

Proiectul E-Classes a urmărit dezvoltarea competențelor profesionale și pedagogice ale profesorilor dar și ale elevilor, prin elaborarea, testarea și implementarea unui model pedagogic nou și inovator – clasa inversată (flipped classroom), actualizând astfel practicile de predare la noua eră digitală. Prin proiect au fost create rezultate tangibile deschise și inovatoare pentru orientarea și formarea profesorilor din VET, pentru consolidarea competențelor digitale. Acestea sunt utilizabile de către orice profesor din Europa interesat să-și dezvolte competențele didactice, pentru a se adapta mai bine elevilor nativi digital.

Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări va participa la Ceremonia de premiere care va fi organizată de către Comisia Europeană la Bruxelles, în data de 25 octombrie 2022 (în format hibrid, cu participare directă și online), urmată pe 26 octombrie de sesiuni de networking/peer-learning, cu participarea tuturor reprezentanților proiectelor premiate la nivel european.

“Acest premiu este o surpriză extraordinară pentru noi și vine într-un moment în care chiar acum putem evalua efectele benefice ale proiectului E-Classes, după cei doi ani de pandemie. Pentru că acest proiect a fost cu adevărat inovator, anticipând exact nevoile profesorilor și elevilor, atunci când a trebuit să ne adaptăm învățării online peste noapte” – Dana Robotă, prof. consilier școlar, coordonatorul proiectului.

“Toți colegii implicați direct în acest proiect și-au îmbunătățit competențele digitale, au învățat și și-au putut dezvolta propriile lecții online. Este vorba mai ales de disciplinele STEM: prof. Emanuel Chelariu – fizică, prof. Cezar Daniel Humelnicu – chimie, prof. Constantin Gavril – discipline tehnice. La informatică, de exemplu, am testat această metodologie nouă pe parcursul unei întregi unități de învățare. Acest premiu este o recunoaștere a meritelor celor implicați și a muncii de calitate făcută la LTMA!” – prof. Oana Teodora Boghiu, profesor de informatică și TIC.

https://innovative-teaching-award.ec.europa.eu/projects/flip-your-classes-through-multimedia-enriched-apprenticeship-simulations-and-develop-e-skills-vet_en