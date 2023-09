Liceenii din Iași echipați în lupta cu dezinformarea: Închiderea proiectului ABC-ul educației media

Șoc for real, Media Pred, White Lies și Welcome to Reality sunt doar patru din cele treisprezece echipe de liceeni de la Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” și Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași care și-au dat seama după primele ateliere de educație media că mulți dintre ei și colegii lor sunt victime sigure ale dezinformării.

Asociația CIVICA a desfășurat în perioada martie – august 2023 proiectul ABC-ul educației media prin care și-a propus să dezvolte competențe media și gândire critică în rândul a 100 de elevi de la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” și Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași prin metode educative non-formale și să consolideze capacitatea unui grup de 20 de tineri multiplicatori de a iniția și a implementa activități care să crească reziliența față de dezinformare și manipulare.

“Îndrăznește să explorezi, căci adevărul te va elibera.” Acesta a fost mottoul echipei Șoc for real. Ce au făcut liceenii? Un cont de Instagram cu zeci de followeri, postări referitoare la diferența dintre fapte și opinii, dar și analize pe exemple de actualitate despre felul în care funcționează click-baitul. Elevii au propus un opțional de educație media în școli, iar acesta este doar un singur exemplu.

În cadrul proiectului ABC-ul educației media s-au desfășurat 5 ateliere de educație media la finalul cărora liceenii au învățat cum să analizeze mesajele media, cum să diferențieze faptele de opinii și cum să aplice pașii de verificare a informației cu care intră în contact.

Elevii au lucrat ulterior în echipe și au realizat propriile proiecte de educație media prin care au promovat colegilor de generație modalități de combatere a dezinformării. În pregătirea proiectelor, liceenii au beneficiat de mentorat din partea trainerilor din echipa CIVICA. Proiectele au fost prezentate și premiate în cadrul a două evenimente publice care s-au desfășurat în luna iunie în liceele partenere.

În cadrul evenimentului de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași a avut loc o dezbatere valoroasă despre rolul educației media în societatea actuală la care au participat în juriu Toni Hrițac – Redactor șef, Ziarul de Iași, Conf.univ.dr. Ioan-Alexandru Grădinaru – Prodecan Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Comunicare și Relații Publice (UAIC), Șerban Vornicu – Employer Branding Manager, Amazon și Violeta Cincu – Jurnalist, Radio HIT Iași.

Evenimentul de la Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” i-a avut ca invitați și membri în juriu pe Oana Lazăr – Jurnalist, TVR Iași, Asist.univ.dr. Lucian Bălănuță – Departamentul de Jurnalism și Științe ale Comunicării, Facultatea de Litere, UAIC și jurnalist la Radio România Iași, Georgiana Mădăraș – Digital Account Manager, Grapefruit și Violeta Cincu – Jurnalist, Radio HIT Iași care au discutat despre importanța cultivării gândirii critice și a unui scepticism echilibrat.

Din echipele câștigătoare, 21 de elevi au participat în august într-o tabără de educație media în Pojorâta (jud. Suceava) unde au aprofundat cunoștințe de educație media analizând formele de influență ale mesajelor mediatice, au învățat în cadrul sesiunii de comunicare non-violentă cum să ofere feedback și s-au bucurat de activități în natură. De asemenea, liceenii au conceput și au planificat inițiative civice care să combată dezinformarea, să dezvolte gândirea critică și să încurajeze implicarea în comunitate pe temele de interes pentru adolescenți.

De exemplu, una dintre echipe a evidențiat nevoia tinerilor de a li se explica legile, drepturile și obligațiile pe înțelesul lor. Liceenii spun că nu se pot conecta la ce se întâmplă în societate și nu sunt motivați să participe la vot deoarece comunicarea nu se face într-un limbaj accesibil și au dificultăți în a găsi surse de încredere. De aceea, își propun să colaboreze cu experți și să „traducă” în limbaj simplificat și clar subiecte din mediul juridic care au impact asupra tinerilor.

Chiar dacă oficial proiectul s-a încheiat, liceenii participanți au spus că doresc să își continue inițiativele, și să devină, astfel, multiplicatori de educație media.

„Misiunea echipei noastre a fost de a îi ajuta pe ceilalți să înțeleagă mai bine mesajele ascunse în profunzimea conținutului media. Am realizat o lecție interactivă, potrivită persoanelor de toate vârstele, dar adresată în special adolescenților. Aceasta poate fi prezentată atât la clasă, cât și în mediul online. Lecția cuprinde cei 5 pași ai procesului de deconstruire a unui mesaj, însoțiți de exemple relevante.” Echipa Medium, participantă în proiectul ABC-ul educației media

„Proiectul nostru s-a axat pe doua teme: media si mediu. Vorbim despre dezinformarea la nivelul mediului mediului înconjurător si despre știrile false cu informații greșite ce îl pun pe cetățean în pericol. Am conștientizat că acestea ne afectează viața de zi cu zi și am dorit să le arătăm oamenilor cum să recunoască vulnerabilitățile mesajelor media.” Echipa Detectivul Ciupercă, participantă în proiectul ABC-ul educației media

„Pentru mine experiența în proiectul ABC-ul educației media a fost foarte interesantă deoarece am învățat foarte multe lucruri despre cum să navighez într-un mod sigur în mediul online, despre cum să fac diferența dintre fapte și opinii și despre cum să îmi dau seama dacă o știre este falsă sau adevărată.” Daria Iacob, participantă în proiectul ABC-ul educației media

Experiența de lucru cu liceenii pe care ne-a oferit-o proiectul ABC-ul educației media ne confirmă cât de necesar și important este să investim ca organizație civică în tineri și în ideile lor de a contribui la societatea în care trăim. Tinerii au energie, motivație și un potențial imens pentru a modela viitorul și a avea o societate democratică, sustenabilă și incluzivă.

Cu ușurința cu care circulă informațiile în mediul online, dezinformarea este omniprezentă. Tinerii au nevoie să învețe să recunoască sursele de încredere și să trateze cu atenție informațiile suspecte pentru a evita să cadă în capcanele dezinformării.

Educația media este esențială pentru a pregăti nu doar tinerii, ci toți oamenii, în a discerne informațiile veridice de cele viciate și a-i echipa cu abilități de analiză și evaluare necesare cetățenilor unei democrații.

Proiectul ABC-ul educației media este derulat de Asociația CIVICA și finanțat prin programul Efectiv Civic, dezvoltat de FDSC – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu RAF – Romanian American Foundation și cu sprijinul CJI – Centrul pentru Jurnalism Independent.

(Comunicat de presă)