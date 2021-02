Lansare proiect cu finanțare externă nerambursabilă – parteneriat Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași și Inspectoratul General de Carabinieri al Republicii Moldova

Vineri, 9 octombrie 2020, la în sala ”Virgil Săhleanu” din cadrul Instituției Prefectului Județului Iași a avut loc evenimentul comun de lansare a activităților în cadrul proiectului finanțat prin fonduri externe nerambursabile ”Intervention techniques and tactics standardization through joint preparation and training activities for the insurance of public order measures occurred during cross border public manifestations”.

La activitate au participat oficialități locale din județul Iași, alături de instituțiile implicate în proiect, legătura cu Inspectoratul General de Carabinieri al Republicii Moldova realizându-se în sistem videoconferință.

Proiectul se va derula în parteneriat: Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași (lider de proiect) și Inspectoratul General de Carabinieri al Republicii Moldova (partener beneficiar), perioada de implementare este de 18 luni, iar bugetul total este de 330.000 euro.

Prin derularea acestui proiect se urmărește: standardizarea și îmbunătățirea pregătirii personalului structurilor partenere, în vederea desfășurării misiunilor specifice de asigurare și restabilire a ordinii publice, precum și creșterea capacității de intervenție.

Totodată, se au în vedere achiziționarea unor materiale specifice de intervenție, desfășurarea unor exerciții comune de pregătire a personalului, iar la final se va elabora un ghid de bune practici, ce va include lecțiile învățate și modurile de acțiune în situații specifice.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de către jandarmii ieșeni și carabinierii moldoveni, ce activează în structurile de ordine publică, beneficiari finali fiind cetățenii și instituțiile competente în aria de asigurare și restabilire a ordinii publice din zona de eligibilitate a proiectului, respectiv din județul Iași și Republica Moldova.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL