La Suceava, credincioşii sărbătoresc hramul Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou

Credincioşi din toate colţurile ţării şi chiar din străinătate au venit la Suceava pentru a participa la hramul Mănăstirii Sfântul Ioan cel Nou.

Pe lângă procesiunile religioase, manifestările includ şi o expoziţie de fotografie dar şi o proiecţie de film. Oamenii sunt impresionaţi de vizita la această mănăstire, după cum a aflat corespondenta RRA Mihaela Buculei:

-: Din copilărie, sărbătoarea asta a fost pentru noi o sărbătoare de suflet şi de aceea am şi ales să venim la biserică, mai întâi de toate.

Reporter: Aţi ales Sfântul Ioan ca loc de rugăciune special pentru ziua de astăzi sau veniţi mereu?

-: Aici ne simţim cel mai aproape de Dumnezeu.

-: Suntem din Ucraina, Kiev şi suntem aici în trecere şi am venit la biserică. Dorim acasă, într-adevăr, să ne sărbătorim, dar dacă am nimerit şi am ajuns într-o localitate străină, venim la un locaş sfânt să ne mai destăinuim, să ne mai rugăm.

-: Din Piatra Neamţ am venit şi noi aici la Mănăstirea Suceava Sfântul Ioan. Pentru slujbă am venit, să fim sănătoşi, să dea Dumnezeu sănătate la toată lumea, nu numai nouă.

(RADOR/FOTO radioiasi.ro)