La Iași, se desfășoară, Olimpiada Națională de Informatică, secțiunea Gimnaziu

Peste 300 de elevi sunt prezenți, în această săptămână, la Iași la faza națională a Olimpiadei de Informatică, secțiunea gimnaziu.

Cu detalii, Constantin Mihai: ”Festivitatea de deschidere a Olimpiadei, secțiunea pentru gimnaziu, are loc la Casa Studenților în această după-amiază. Întrecerile propriu-zise au loc marți, 23 aprilie. Concursul este găzduit de sălile de clasă de la Liceul de Informatică, dar și de la Colegiile Naționale Costache Negruzzii, Național, Emil Racoviță, Vasile Alecsandri și Demite Cantemir. Pe 24 aprilie, miercuri, la Casa Studenților, are loc festivitatea de premiere. Joi, 25 aprilie, se susține proba de baraj pentru selecționarea membrilor lotului național. În cadrul concursului de la Olimpiadă, elevii de gimnaziu au de rezolvat trei probleme de natură algoritmică, timp de 4h. Proba de baraj de joi are de asemenea o durată de 4h. Și la proba de baraj sunt de rezolvat trei probleme cu grad sporit de dificultate.”