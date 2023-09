La Iași, este a doua zi a Târgului de Carte „Gaudeamus – Radio România”, ajuns la cea de-a treia ediție.

Peste 40 de edituri din țară sunt prezente, până duminică, în zona pietonală a Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt, lângă Biserica „Trei Ierarhi”.

Organizatorul manifestării, Connie Chifor, a precizat că anul acesta sunt cu 30% mai multe edituri față de ediția precedentă, iar modificarea spațiului și a perioadei au fost de bun augur.

Connie Chifor: Peste 30 de standuri și mai mult de 40 de titluri reprezentate în aceste standuri. E o tradiție pe care acum o încurajăm. E bine ca într-un singur stand să se regăsească o ofertă și mai bogată și cred că asta e în beneficiul ieșenilor. Îi încurajez pe toți ca în momentul în care nu găsesc o editură sau o carte, să întrebe, pentru că unii dintre participanți găzduiesc cartea de la mai multe edituri. Comparativ cu anul trecut, se pare că schimbarea, deloc, schimbarea de perioadă, faptul că am adus Târgul într-un interval mai cald și mai prietenos, a fost de bun augur. Ca avergură, evenimentul a crescut cu peste 30% ne așteptăm la un feedback foarte bun.

Connie Chifor a adăugat că este cel mai longeviv târg de carte din țară și un simbol al pieței de carte din România.

Connie Chifor: Nu am făcut pauză nici în pandemie, a trebuit să ne adaptăm vremurilor, astfel încât în anii 2020-21 am avut ediții exclusiv online, dar am păstrat tradiția. Este cel mai longeviv târg de carte din țară. Prima ediție a avut loc chiar pentru aniversarea Radio România. A fost un proiect promoțional menit să aducă Radio România în atenția publicului și în acest mod și să suplinească niște deficiențe semnificative la momentul ăla pe piața de carte, în difuzare și promovare. Un proiect care a debutat chiar în foaierul sălii Radio, pe 30 octombrie 1994 este, acum, zicem noi, un simbol al pieței de carte din România.

Târgul de Carte este organizat de Radio România, prin echipa Gaudeamus și Radio România Iași, cu sprijinul Primăriei.