La Iași are loc a V-a ediție a Festivalului Internațional de Psihanaliză și Film

Festivalul Internațional de Psihanaliză și Film revine în atenția publicului ieșean cu cea de-a V-a ediție, de data aceasta sub genericul „Nebunia nu-i de-un fel”, vorba bunicii.

Printre invitații ediției organizate în perioada 12-14 aprilie 2024, se numără directorul artistic al festivalului, Irina-Margareta Nistor (cine-interpret), psihologii Florian Predescu, Ilinca Bălaș, Oana Scutelnicu, Ștefan Feldmann și Laura Manu și regizorul Dragoș Zămosteanu.

Evenimentul are loc la Cinema Ateneu (Ateneul Național din Iași) și oferă posibilitatea de a explora și de a înțelege aspectele complexe ale minții umane, în special prin intermediul discuțiilor interactive și a intervențiilor susținute de experți și specialiști în domeniul psihologiei și terapiei.

Pe parcursul celor trei zile de evenimente, spectatorii au ocazia să vizioneze filme de lungmetraj de public și de nișă, filme în premieră, printre care și un titlu premiat la Oscar 2024, alături de o selecție de scurtmetraje, o animație adresată copiilor și un cine-concert de excepție.

Biletele pentru fiecare proiecție sunt puse în vânzare pe https://cinemaiasi.ro/festivalul-de-psihanaliza-si-film/ și la casieria Ateneului, la prețul de 20 lei, respectiv 25 lei pentru cine-concert.

Irina-Margareta Nistor (cine-interpret, directorul festivalului): „O nouă ediție PSY, la Iași, cu Raiul din Cer, în filmul vintage preferat al lui Scorsese și cel de pe Pământ, cu o școală atemporală și un profesor cu vocație, nebunia în sens de pasiune și iubire fără limite, de la un patruped adorabil (fără papion), la un Crăciun neașteptat, și o mare de vis în vise interpretabile”.

Festivalul Internațional de Psihanaliză și Film este proiecția românească a European Psychoanalytic Film Festival, prezidat în trecut de marele regizor italian Bernardo Bertolucci și organizat la Londra o dată la doi ani. Festivalul își propune, ca în fiecare an, să orienteze publicul cu gândul, către valorile clasice și întrebările esențiale, la raportul cu cei din jur dar și cu sinele. Să faciliteze pentru participanți un moment de reflecție – la fericire, căutarea frumosului și a evoluției, încurajarea creativității și a potențialului de fericire din fiecare dintre noi.

PROGRAMUL FESTIVALULUI:

Vineri, 12 aprilie 2024, ora 18:30

DESCHIDEREA OFICIALĂ A FESTIVALULUI

Participă: Irina-Margareta Nistor și psihologii Florian Predescu, Ilinca Bălaș, Oana Scutelnicu, Ștefan Feldmann

Vineri, 12 aprilie 2024, ora 19:00

THE HOLDOVERS (Statele Unite ale Americii, 2023) – Regia: Alexander Payne – AP-12

Nimănui nu-i place profesorul Paul Hunham (Paul Giamatti), nici elevilor săi, nici colegului său de facultate, nici directorului școlii private la care predă studii clasice: toți îi consideră exasperante rigiditatea și conformismul. Fără familie și fără planuri pentru vacanța de Crăciun a anului 1970, Paul rămâne consemnat la școală pentru a-i supraveghea pe elevii care nu-și permit să călătorească acasă de sărbători. După câteva zile, în campus nu mai rămâne decât un tânăr-problemă de 18 ani, pe nume Angus (Dominic Sessa), un elev dotat, dar aflat mai tot timpul la limita exmatriculării. Alături de Paul și Angus se mai află și bucătăreasa Mary (Da’Vine Joy Randolph), o femeie afro-americană al cărei fiu fusese ucis de puțin timp în războiul din Vietnam. Trei caractere foarte diferite formează ad-hoc un surogat de familie improvizată de Crăciun, forțată să petreacă două săptămâni în înzăpezitul New England. Dar adevărata lor călătorie constă în modul în care se ajută unii pe alții să înțeleagă că trecutul lor nu este ceea ce-i definește și că își pot decide singuri viitorul.

Premiul Oscar 2024 pentru cea mai bună actriță în rol secundar (Da’Vine Joy Randolph).

Psihanalizat de Florian Predescu (Corsica) și cine-interpretat de Irina-Margareta Nistor

Sâmbătă, 13 aprilie 2024, ora 15:00

CAPTIVI DE CRĂCIUN (România, 2010) – Regia: Iulia Rugină – AG

E ajunul Crăciunului într-o mică gară de provincie, unde patru oameni se află în așteptarea unui tren înzăpezit la sute de kilometri distanță. Nu se cunosc între ei și fiecare se grăbește să ajungă undeva. Pe măsură ce orele trec și o nouă întârziere a trenului e anunțată, cei patru împart absurdul, speranța, furia și disperarea. Pentru că sunt din greșeală captivi aici, pentru că nu știu cât va dura așteptarea și pentru că se apropie Crăciunul.

Psihanalizat online de Laura Manu (Italia) și cine-interpretat de Irina-Margareta Nistor

Sâmbătă, 13 aprilie 2024, ora 17:00

COLECȚIONARUL DE FLUTURI (România, 2023), documentar – Regia Dragoș Zămosteanu – AG

Proiecție în premieră

„Lumea-ntreagă e o scenă şi toţi oamenii-s actori.

Răsar şi pier cu rândul, fiecare:

Mai multe roluri joacă omu-n viaţă,

Iar actele sunt cele şapte vârste…”

(William Shakespeare, Cum vă place)

Povestea unui om – Mihai Sarca – pentru care teatrul înseamnă totul și care o viață întreagă s-a autodefinit prin pasiunea pentru scenă și pentru oamenii care o slujesc, devenind astfel trezorierul unei colecții de arhivă și, în același timp, o enciclopedie vie a fenomenului teatral din România ultimului secol.

În prezența cineastului Dragoș Zămosteanu

Psihanalizat de Ilinca Bălaș și cine-interpretat de Irina-Margareta Nistor

Sâmbătă, 13 aprilie 2024, ora 19:30

Cine-concert STUDENTUL DIN PRAGA (Der Student von Prag, Germania, 1913)- Regia, scenariul: Hanns-Heinz Ewers, Stellan Rye – AP-12

Cu: Paul Wegener, Grete Berger, Lyda Salmonova, John Gottowt, Lothar Körner, Fritz Weidemann

Proiecție de film mut cu sound-design live şi pasaje din Alfred de Musset

Live performance:

IRINA MARGARETA NISTOR & formația CELLOFUN (Bucureşti/Cluj-Napoca/Târgu Mureș)

Irina-Margareta Nistor (Vocea Filmelor) – lectură, traducere live

Attila J. Szabó – compoziție, violoncel, electronice

Koszika – voce, vioară

Edith H. Toth – flaut, flaut drept

Radu Rădescu – percuţie, concept & selecție texte

Studentul din Praga, cunoscut şi sub numele de Târg cu Satana, este un thriller german de pionierat, realizat în anul 1913, în Germania celui de-al Doilea Imperiu, la scurt timp înaintea declanșării Primului Război Mondial. Filmul este considerat drept un cumul de premiere: primul film independent, primul film de autor, primul film de artă şi primul thriller din istoria cinematografului. Cu un scenariu inspirat dintr-o povestire de Edgar Allan Poe, Faust-ul lui Goethe și versurile lui Musset, filmul ilustrează mitul pactului cu diavolul, printr-o tentativă de a (re)compensa cu mijloace estetice expresioniste elemente ale psihologiei freudiene într-un registru fantastic.

Balduin (Paul Wegener) este un student falit din Praga secolului al XIX-lea. El o salvează de la înec pe frumoasa contesă Margit von Schwarzenberg (Greta Berger) şi devine obsedat de imaginea acesteia. Dată fiind sărăcia în care trăieşte Balduin, dragostea lui pare irealizabilă. Rătăcitorul Scapinelli (John Gottowt) îi propune acestuia un târg, prin care tânărul ar putea obţine 100.000 de florini de aur, în schimbul cărora Scapinelli ar primi permisiunea de a-și alege orice dorește din camera sărac mobilată a tânărului, inclusiv reflexia lui din oglindă.

Coloana sonoră originală construită de formația CelloFun conține teme originale și improvizaţie electro-acustică, atmosfera filmului fiind completată cu efecte sonore în timp real (live foley) şi scurte fragmente de lectură extrase din poezia Noaptea de decembrie de Alfred de Musset. Nostalgicii filmelor pe casete video vor avea bucuria să descopere că traducerea în limba română a cartoanelor originale ale filmului (în limba germană, cu subtitrare franceză), este realizată pe viu de inconfundabila voce a Irinei-Margareta Nistor.

Psihanalizat de Florian Predescu (Corsica), Ilinca Bălaș, Oana Scutelnicu, Ștefan Feldmann și cine-interpretat de Irina-Margareta Nistor

Duminică, 14 aprilie 2024, ora 13:00

LASSIE – O NOUĂ AVENTURĂ (Lassie – Ein neues Abenteuer, Germania, 2023), film pentru copii – Regia: Hanno Olderdissen – AG/Dublat

Proiecție în avanpremieră – în cadrul proiectului Cinema Together

A sosit vacanța de vară, iar Flo nu vrea să și-o petrecă departe de cățelușa sa, Lassie. În loc să plece cu părinții în Insulele Canare, Flo și prietena sa patrupedă merg cu Gerhard, un prieten de familie, la ferma mătușii Cosima din Tirolul de Sud. Acolo mai locuiesc Kleo și Henri, copiii adoptivi ai mătușii, împreună cu Pippa, o cățelușă terrier Jack Russell. Când Flo, Kleo și Henri află de dispariția mai multor câini din sat, ei își fac griji că le-ar putea pierde pe Lassie și Pippa. Curând, niște hoți sparg casa mătușii Cosima și o fură pe Pippa. Cei trei prieteni și Lassie pornesc pe urmele hoților, pentru a o salva pe Pippa.

Psihanalizat de Oana Scutelnicu și cine-interpretat de Irina-Margareta Nistor

Duminică, 14 aprilie 2024, ora 17:00

SCURT-METRAJE

I’M OK WITH YOUR LAST WISH (România, 2022)

Regia: Catrinel Dănăiață, scenariul: Alexandru Molico, producător: Anca Puiu, 16 min. – AP-12

Paul, un tânăr care vine pe litoral în căutarea unui weekend de distracție, o ia pe un drum secundar, care îl conduce într-un loc retras, unde se lasă ghidat, atras și sedus de o femeie misterioasă și intră într-un univers fantastic. Un univers în care binele și răul sunt greu de distins, un univers în care Paul trăiește o aventură dincolo de timp și spațiu, care îl va marca pentru totdeauna.

LEGO (România, 2024)

Regia, scenariul: Cristian Vasilescu, producător: Cristina Iordache, 19 min. – AG

Proiecție în premieră absolută

Zile diferite, dar toate identice. Povestea maturizării unui copil prins între orgoliile părinților.

DREAM SEQUENCES – A Journey into the Oneiric Cinema (compilație), selecție: Radu Rădescu, 31 min., AP-12

„Nu-mi amintesc aproape niciodată visele. Dar ideea visului și felul în care funcționează visele mă fascinează. Visul este o poveste, cu structura unei povești. Păstrez mai mult senzația viselor. Prefer să combin suprafața unei povești simple cu senzația unui vis, cu abstracția posibilă într-un vis.” Afirmația aparține regizorului David Lynch, ale cărui filme sunt cunoscute pentru elementele lor de suprarealism, cu secvențe de vis sau de coșmar, cu imagini stranii și elemente distincte de noir și neo-noir. Dar cum fucționează geneza viselor în cinema, dacă Hollywoodul a fost numit și uzina de vise? Rămâne de văzut. O reverență adusă tușelor oniricului în cinematografia alb-negru.

Psihanalizate de Ilinca Bălaș, Oana Scutelnicu, Ștefan Feldmann și cine-interpretate de Irina-Margareta Nistor

Duminică, 14 aprilie 2024, ora 19:00

O CHESTIUNE DE VIAȚĂ ȘI DE MOARTE (A Matter of Life and Death, Marea Britanie, 1946) – Regia: Michael Powell, Emeric Pressburger – AG

2 mai 1945, cu câteva zile înaintea încheierii celui de-al doiea război mondial. Pilotul Peter Carter (David Niven) de la Royal Air Force, după ce a supraviețuit în mod miraculos unui salt dintr-un avion în flăcări, o întâlnește pe tânăra June, operatorul radio din armata americană căruia tocmai i-a transmis ultimele sale dorințe înainte de moarte. Aflați față în față, pe o plajă engleză liniștită, cei doi se îndrăgostesc. Când un mesager venit din viața de apoi sosește pentru a corecta „eroarea birocratică” în urma căreia a rămas în viață, Peter trebuie să-și pună la punct o apărare feroce pentru a-și recâștiga dreptul de a rămâne pe pământ. Menit, la momentul lansării sale, să atenueze tensiunile publice dintre aliații britanici și americani de la finalul unui război cu nenumărate victime, filmul trece cu brio proba timpului, ca o pledoarie romantică în favoarea puterii nemuritoare a iubirii.

Proiectat în premieră la Londra, în 1 noiembrie 1946, filmul a fost lansat în Statele Unite ale Americii tocmai în prima zi de Crăciun a aceluiași an, sub titlul Stairway to Heaven.

Premiul Bodil pentru cel mai bun film european (1948)

Psihanalizat de Florian Predescu (Corsica) și cine-interpretat de Irina-Margareta Nistor

Preț bilet filme: 20 lei

Preț bilet cine-concert: 25 lei

Eveniment organizat de: Ateneul Național din Iași

Partener principal: Asociația Artis

Parteneri: Cinema Ateneu, Iulius, Asociația Studenților Jurnaliști, Cărturești Iași, Unirea Hotel & Spa

Parteneri media: TVR Iași, Ziarul de Iași, VIVA FM, Movie News, Radio Iași, Radio România Cultural, Adevărul, Iași TV Life, Radio Hit, InOras.ro, Revista Timpul