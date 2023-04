(INTERVIU) IAȘI: Comisarul pentru reforme și coeziune, Elisa Ferreira, ridică problema capacității administrative de a implementa mari proiecte europene

Vizita comisarul european pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira și a comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit în România continuă și astăzi în județele Vaslui și Iași. Cei doi oficiali europeni, alături de ministrul Marcel Boloș și reprezentanții autorităților locale efectuează o vizită de lucru la proiecte finanțate din fonduri europene din regiunea Nord-Est. Dezbaterile de la Iași prilejuite de lansarea Politicii de Coeziune 2021-2027 s-au referit la nevoia de descentralizare, investițiile în sistemul de sănătate și drumuri, precum și recuperarea decalajelor față de alte regiuni din România, dar și din Uniunea Europeană.

Într-un interviu acordat în exclusivitate colegului nostru, Lucian Bălănuță, comisarul european pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira a insistat că problema banilor nu se pune atunci când este vorba despre mari proiecte de investiții, însă capacitatea administrativă rămâne un capitol la care România trebuie să acorde o atenție deosebită. Este și cazul proiectelor concrete ale autostrăzilor A7 și A8 din regiunea Moldovei, precum și investiția în construcția Spitalului Regional de Urgențe de la Iași.



Lucian Bălănuță: În primul rând, cum evaluați progresele înregistrate de regiunea Nord-Est în absorbția fondurilor europene și în reducerea decalajelor și disparităților față de alte regiuni?

Elisa Ferreira: Cred că, în general, România a folosit fondurile în așa fel încât să denote un progres masiv. Bineînțeles, acest lucru nu înseamnă că nu există și probleme la care trebuie să se lucreze, iar una dintre ele este reprezentată de dezechilibrele interne și, prin urmare, din agenda noastră și am dorit să venim aici și pentru că regiunea Nord-Est este, de fapt, una dintre cele mai slabe regiuni, așa cum reiese din statistici. Localizarea este una dificilă, deoarece este foarte aproape de zona de război, cu toate problemele aferente. Cu toate acestea, are și alte atuuri pe care cred că puteți construi un viitor foarte interesant, în special activitatea universitară, calitatea oamenilor care sunt pregătiți în aceste universități, faptul că aveți o mulțime de inovații și chiar modelul pe care îl aveți aici, am lucrat cu instrumentul de asistență tehnică, de fapt, pentru a extinde lucrurile pe care le-ați reușit deja, pe care le-ați atins deja aici. Deci, bineînțeles, sunt elemente care trebuie completate, dar înțelegem și din partea guvernului că există această voință de a se concentra în reechilibrarea creșterii pe plan intern, așa cum facem acum în Uniunea Europeană, în raport cu România. Așadar, cred că avem toate condițiile pentru a crește foarte rapid și pentru reconstrucția Ucrainei, care sperăm, totodată, că se va întâmpla în curând, sunteți și cei mai apropiați, așa că localizarea nu este întotdeauna un dezavantaj, ci poate deveni un avantaj dacă începeți să ajutați cu adevărat la redresarea Ucrainei.

Lucian Bălănuță: De asemenea, la această dezbatere, s-a ridicat problema autostrăzilor și a dezvoltării proiectelor legate de acestea și există o sincronizare între Planul de Redresare și Reziliență și Politica de Coeziune în ceea ce privește finanțarea acestor autostrăzi în Moldova, în regiune, A7 și A8. Cum credeți că evoluează aceste proiecte?

Elisa Ferreira: Este nevoie de infrastructură rutieră, nu ar trebui, spunând acest lucru, să facem abstracție de calea ferată; calea ferată este, de asemenea, foarte importantă. Dar întrebarea dumneavoastră se referă la drumuri, iar A8 și A7 sunt cele mai relevante. Guvernul a combinat secțiuni, din una și din cealaltă, în rândul Coeziunii și în cadrul PNRR, dar, desigur, ceea ce trebuie să garantăm este că nu există suprapunere de finanțare, astfel încât ceea ce este finanțat de unul și de celălalt mecanism trebuie să fie foarte clar separat și identificat. Aș dori să remarc, de asemenea, că este foarte important să se realizeze toate planurile și că multe dintre aceste planuri necesită mult timp, în special în zona Carpaților, unde trebuie să traversați munți, unde există tuneluri, unde există o mare biodiversitate și unde trebuie să faceți studii pentru a minimiza impactul. Există, de fapt, multă muncă de făcut, nu mă refer la nimic în special, ci doar descriu structura. Așadar, cred că important acum este să pregătim toate proiectele, toate planurile în detaliu și apoi să discutăm despre diferitele surse de finanțare pentru a rezolva această problemă care, recunosc, este una importantă pentru această regiune.

Lucian Bălănuță: De asemenea, legat de portofoliul dumneavoastră, spitalele regionale de urgență, proiectul mult mai dezvoltat este cel de la Iași, sunt suficienți bani pentru a continua aceste proiecte pe fondul creșterii prețurilor, mai ales în zona de construcții?

Elisa Ferreira: În cadrul fondurilor de coeziune am permis două lucruri importante în această perioadă, cu acordul Parlamentului European și al Consiliului UE – unul dintre ele este cel care a necesitat această aprobare, este posibilitatea ca dacă nu poți să termini un proiect care are o anumită dimensiune, o investiție de peste un milion de euro, dacă nu poți să îl termini, dacă l-ai început cu finanțarea din 2014-2020 și nu ai terminat proiectul poți să îl continui exact în aceleași condiții în 2021-2027. Deci, faptul că nu poți să termini un proiect nu înseamnă că nu poți să transferi partea a doua în această finanțare. Și un alt aspect este că ni se permite, de asemenea, și avem o structură specială care lucrează cu statele membre, pentru a ne adapta la creșterile de prețuri ale anumitor lucrări. Deci, de fapt, din politica de coeziune, aceste aspecte par să fie abordate în mod adecvat. De asemenea, începeți o perioadă de finanțare substanțială, deci doar din finanțare dispuneți de peste 30 de miliarde de euro, iar acest lucru declanșează 45 de miliarde de investiții globale, dar aveți o mulțime de bani pe care într-adevăr îi puteți folosi de la 1 ianuarie 2021, pentru că este vorba de 2021-2027, deci aveți anvelopele corespunzătoare anilor 2021, 2022 și 2023 din prezent. Acum, problema nu este lipsa banilor, dar uneori provocarea este de a avea capacitatea administrativă, capacitatea tehnică și capacitatea de construcție pentru a răspunde în mod corespunzător și în timp util la toate aceste oportunități de investiții și aceasta este și o sursă a dialogului nostru cu guvernul și cu autoritățile regionale.

Lucian Bălănuță: Cel mai fierbinte subiect de pe agenda asociată cu Uniunea Europeană în România este legat de fermieri și de perspectiva acestora, în România, de a protesta pe 7 aprilie, așa cum au făcut fermierii bulgari și polonezi în legătură cu Coridoarele Solidarității, care nu au fost folosite doar pentru tranzitul de cereale. Știu că nu face parte din portofoliul dumneavoastră, dar care este opinia generală cu privire la această problemă?

Elisa Ferreira: Ceea ce am făcut în legătură cu Coridoarele Solidarității a fost, de fapt, să permitem transferul de fonduri pentru a finaliza infrastructurile care deservesc regiunea, chiar dacă acestea au fost folosite în calitate de Coridoare ale Solidarității. În ceea ce privește chestiunea precisă a agriculturii și a prețurilor produselor, aș prefera să nu o abordez, deoarece nu face parte din portofoliul meu.

Versiunea AUDIO a interviului

English version of the interview

Comisarul european pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, comisarul european pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș și ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Marius Budăi, au participat, alături de alți oficiali români și europeni, precum și de reprezentanți ai autorităților locale din Iași – președintele Consiliului Județean Costel Alexe și primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, la evenimentul de lansare a Politicii de Coeziune 2021 – 2027, care a avut loc aseară la Palatul Culturii din Iași. Cu această ocazie, au fost prezentate investițiile de 46 miliarde euro cuprinse în Politica de Coeziune, care sunt stabilite pe baza analizei decalajelor și a rezultatului procesului de cartografiere a infrastructurii, serviciilor și nevoilor, inclusiv la nivel microregional, și cuprind domenii precum creșterea competitivității economice și a nivelului de digitalizare, modernizarea sistemului de sănătate, dezvoltarea infrastructurii de transport, ocuparea forței de muncă, tranziția către o economie verde, combaterea sărăciei, pescuit și acvacultură durabile. Acordul de Parteneriat dintre România și Comisia Europeană a fost semnat la Alba Iulia, la 5 octombrie 2022, până la finalul anului trecut fiind aprobate de către Comisie toate cele 16 programe aferente perioadei 2021 – 2027. Astfel, România beneficiază de 8 programe naționale și de 8 programe regionale, primele apeluri fiind așteptate în al doilea trimestru al acestui an. Politica de coeziune 2021 – 2027 include următoarele programele naționale: Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021 cu o alocare de 2,2 miliarde de euro va oferi finanțare pentru dezvoltarea de soluții tehnologice avansate pentru digitalizarea marilor servicii publice, cu impact direct asupra a aproximativ 3 milioane de români, dar și pentru transferul rezultatelor cercetării în piață. Prin acest program, 811 milioane euro sunt alocate digitalizării administrației publice și 1,3 miliarde euro cercetării și inovării. Programul Tranziție Justă dispune de un buget de 2,53 miliarde de euro pentru crearea de locuri de muncă și modernizare în șase județe din România (Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș). Programul Incluziune și Demnitate Socială beneficiază de un buget total de 4,15 miliarde de euro din care cea mai mare alocare revine sprijinului acordat preșcolarilor și elevilor, mamelor cu nou născuți și asigurării alimentelor de baza/mese calde pentru persoanele din grupurile defavorizate (980 milioane euro), peste 800 de milioane de euro pentru centre comunitare integrate și dezvoltarea serviciilor sociale în mediul rural. Programul Educație și Ocupare dispune de un buget total de 4,34 miliarde de euro, din care peste un miliard este destinat valorificării potențialului tinerilor pe piața muncii. Peste 1 milion de români vor beneficia de măsurile finanțate prin acest program pentru a beneficia de educație, formare profesională și acces pe piața muncii. Cea mai mare alocare din Programul Sănătate 2021 – 2027, cu un buget total de 5,88 miliarde euro, este destinată infrastructurii spitalicești (2,8 miliarde de euro) și va finanța cele trei spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova, lucrări pentru 7 spitale județene și 20 de spitale publice mici, municipale și orășenești. De asemenea, Programul Sănătate va finanța servicii de prevenție finanțate pentru aproximativ 800.000 de persoane. Prin Programului Transport, care beneficiază de o alocare totală de 9,62 miliarde de euro,4,46 miliarde euro sunt destinați construcției de autostrăzi și drumuri expres. La finalul perioadei, prin acest program se vor realiza 632 km drumuri noi sau reabilitate și 488 km căi ferate noi sau reabilitate. Programul Dezvoltare Durabilă va susține investiții în infrastructura de apă și apă uzată, protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Bugetul total al programului este de 5,25 miliarde de euro. Programul Asistență Tehnică are rolul de a asigura sprijin pentru implementarea eficientă și eficace a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune, în România. Programul este dezvoltat ținând cont de arhitectura sistemului de coordonare, gestionare şi control al fondurilor din perioada de programare 2021-2027 și beneficiază de un buget total de 959,43 mil. euro. 8 programe regionale și măsuri pentru descentralizarea accesării fondurilor în perioada 2021 – 2027 Pentru perioada 2021 – 2027, România beneficiază de 8 programe dedicate regiunilor de dezvoltare ale României: Programul Regional Vest – 1.17 miliarde de euro; Programul Regional Centru – 1.38 miliarde de euro; Programul Regional Sud – Muntenia 1.20 miliarde de euro; Programul Regional București – Ilfov – 1.46 miliarde de euro; Programul Regional Sud – Est 1.48 miliarde de euro; Programul Regional Nord – Vest 1.43 miliarde de euro; Programul Regional Nord – Est 1.75 miliarde de euro; Programul Regional SV Oltenia – 1.20 miliarde de euro;