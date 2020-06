Instanţa a rămas în pronunţare în procesul privind graniţa dintre judeţele Neamţ şi Harghita

Curtea de Apel Ploieşti va pronunţa pe 18 iunie decizia în recursul intentat de autorităţile din Neamţ faţă de hotărârea Tribunalului Prahova de a admite cererea municipiului Gheorgheni, din judeţul Harghita, de a muta graniţa dintre judeţele Neamţ şi Harghita.

Prin hotărârea instanţei prahovene, comuna Bicaz Chei din judeţul Neamţ a pierdut circa 5.000 de hectare de teren.

Prefectul nemţean George Lazăr, care a fost prezent la fiecare termen al recursului, alături de primarul comunei Bicaz Chei şi de directorul Oficiului de Cadastru Neamţ, a declarat, joi, că a făcut toate demersurile necesare pentru a apăra interesele judeţului Neamţ.

‘Am susţinut, în calitate de prefect al judeţului Neamţ, drepturile patrimoniale ale judeţului nostru şi am apărat în instanţă limita teritorială a comunei Bicaz Chei şi implicit a Neamţului. Consider că, împreună cu domnul primar şi cu domnul director al Oficiului de Cadastru, am făcut toate demersurile juridice în a apăra corect drepturile judeţului Neamţ şi am speranţa că vom avea o soluţie juridică legală care să statueze limitele reale ale judeţul nostru’, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul George Lazăr.

Între Harghita şi Neamţ există un diferend pe tema graniţei dintre cele două judeţe, care a ajuns în instanţă printr-o acţiune iniţiată de municipiul Gheorgheni.

În timp ce Consiliul Judeţean Harghita consideră că zona Cheilor Bicazului este în întregime pe teritoriul său, Consiliul Judeţean Neamţ susţine contrariul.

Prin sentinţa din 12 iunie 2019, pronunţată de Tribunalul Prahova, Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal, a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de municipiul Gheorgheni, având ca obiect stabilirea traseului hotarului administrativ. A fost stabilită o nouă linie de hotar dintre teritoriul administrativ al oraşului Gheorgheni şi teritoriul administrativ al comunei Bicaz Chei, iar judeţul Neamţ a pierdut circa 5.000 de hectare din comuna Bicaz Chei.

Sentinţa a fost atacată cu recurs la Curtea de Apel Ploieşti de autorităţile din Neamţ.

