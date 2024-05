INGENIUM: 100 de participanți din cele 9 universități membre vin la TUIASI între 20 și 24 mai pentru a trasa viitorul comun al alianței

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) va fi gazda unuia dintre cele mai importante evenimente internaționale organizate în istoria sa recentă: zeci de membri de la cele nouă instituții de învățământ superior alături de care TUIASI formează Alianța europeană INGENIUM vor fi prezenți la Iași în intervalul 20 – 24 mai 2024, la evenimentul „10 Days of INGENIUM”. Într-o suită de manifestări găzduite și organizate de Politehnica ieșeană, studenții, profesorii, cercetătorii și personalul administrativ din cele zece universități partenere se vor întâlni față în față pentru a lucra împreună, a face schimb de idei și de bune practici.

Alianța de universități europene INGENIUM se întâlnește de două ori pe an în formatul „10 Days of INGENIUM”, iar întâlnirea care va debuta la Iași, pe 20 mai, este cea de-a treia organizată de la fondare. După 24 mai, delegațiile se vor muta în Franța, la Universitatea din Rouen, Normandia, pentru celelalte manifestări programate în cadrul „10 Days of INGENIUM”, în perioada 27 – 31 mai.

„La un an și câteva luni de la lansarea proiectului, suntem într-o etapă în care am depășit faza de «prindere de contur» a viziunii unei universități europene. Acum adăugăm consistența acestei viziuni prin armonizarea legislațiilor și procedurilor din fiecare țară participantă, armonizarea programelor de studiu și crearea unor programe comune, finalizate prin diplome multiple sau tip joint-degree. Prima întâlnire INGENIUM la TUIAȘI va fi, cu siguranță, un eveniment memorabil pentru toți participanții, căci intenționam să oferim acestora posibilitatea unei imagini integrate, complete, a tot ceea ce înseamnă viața de student la Politehnica ieșeană. Toți cei implicați în acest proiect considerăm INGENIUM ca fiind casa noastră, însă rolul nostru este să transformăm această casă într-un cămin pentru toate cele zece comunități universitare”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIASI.

Evenimentul de deschidere va avea loc luni 20 mai, începând cu ora 09.00 în Aula Magna „Carmen Silva” a TUIASI. Cu acest prilej, primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, îi va decerna rectorului TUIASI, prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, titlul și diploma de Cetățean de Onoare al Iașului.

Începând cu ziua de luni va debuta și programul la care comunitatea academică a TUIASI lucrează de mai multe luni: peste 100 de reprezentanți ai universităților partenere vor ajunge în Iași. Studenții vor avea o suită aparte de evenimente în cadrul Școlii de vară INGENIUM (Junior Summer School), în timp ce cadrele didactice vor participa la Staff Academy și diferite întâlniri de lucru pe proiectele comune din alianță.

Principalele teme ale acestei ediții de vară sunt centrate pe:

„design thinking”, creativitate și abilități antreprenoriale în strategiile inovatoare de introducere pe piață;

în strategiile inovatoare de introducere pe piață; responsabilitate socială , dezvoltare durabilă și jocuri olimpice colective;

, dezvoltare durabilă și jocuri olimpice colective; învățare centrată pe student și metodologii de învățare mixtă;

„Școala de Vară INGENIUM pentru studenți va avea denumirea „Print your Mind in 3D – Empower Your Creativity”, și se va concentra pe dezvoltarea creativității prin explorare de tip «design thinking», construirea abilităților antreprenoriale și strategii de marketing eficient. Scopul acestei experiențe este de a oferi studenților și mentorilor, pe o perioadă de 5 zile, o abordare interdisciplinară a tuturor inițiativelor care vizează dezvoltarea unei vieți studențești prin produse utile campusurilor, lucrând la elaborarea acestora prin proiecte inovative, rezistente și durabile pentru campusurile INGENIUM”, a precizat prof. univ. dr. ing. Irina Lungu, prorector responsabil cu relațiile internaționale la TUIASI.

O altă direcție în cadrul evenimentului „10 Days of INGENIUM” este organizarea atelierelor de lucru denumite „Staff Academy”. Fiecare eveniment „Staff Academy” are zece sesiuni individuale, cu durata de o oră, câte una de la fiecare universitate parteneră. Ediția de la Iași a manifestării va avea ca tematică principală subiecte precum: învățarea eficientă centrată pe student, conectarea cercetării și educației și metodologii de învățare mixtă.

„Atelierele de la Staff Academy organizate de TUIASI vor permite participanților să dobândească și să-și îmbunătățească abilitățile de predare și facilitare, oferind timp suplimentar pentru învățare practică și interacțiune cu colegi din diverse medii și domenii. De asemenea, ele vor oferi un cadru adecvat pentru schimbul și transferul de cunoștințe, noi oportunități de creare de rețele și vor deschide căi pentru o cooperare sporită în cadrul Alianței”, a mai precizat prof. univ. dr. ing. Irina Lungu.

Grupurile care au sesiunile de lucru în această săptămână vor aborda tematici pentru a dezvolta Digital INGENIUM – implementarea activităților digitale din toate domeniile de interes ale Alianței; Comunicare și Diseminare – dezvoltarea modalităților de comunicare in interiorul Alianței și de asemenea spre publicul larg; Campusul European INGENIUM – dezvoltarea de programe educaționale comune de tip studii integrate și diplomă multiplă.

INGENIUM este o alianță a 10 universități care lucrează împreună în mai multe direcții: educație în programe comune, învățare urmând metode pedagogice inovative, cercetare interdisciplinară, diversitate și incluziune socială, multiculturalitate, dezvoltare durabilă, antreprenoriat etc.

Lista completă a membrilor alianței:

Universitatea din Oviedo (UNIOVI), din Spania – coordonator,

Medical University – Sofia (MUS), din Bulgaria,

University of Crete (UoC – EL), din Grecia,

Karlsruhe University of Applied Sciences (HKA), din Germania,

The South-Eastern Finland University of Applied Sciences (XMKA – FI), din Finlanda,

University „G. d’Annunzio” – Chieti – Pescara (Ud’A), din Italia,

University of Skövde (HIS – SE), din Suedia,

Munster Technological University (MTU – IE), din Irlanda,

University of Rouen-Normandy (URN), din Franța,

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, din România.

(Comunicat Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași)